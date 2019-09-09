BAKAN KASAPOĞLU KEÇİBORLU'DA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar’da ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’na katılmak üzere ilimize teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Süleyman Demirel Havalimanında sporcularımız ve Gençlik Merkezi Gönüllü gençlerimizle karşıladık.Sporcularımız ve gönüllü gençlerimizle sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiborlu ilçesinde mola verdi.Bakan Kasapoğlu ardından Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu ve İl Müdürümüz Murat Gevrek ile birlikte Ayfonkarahisar geçerek, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı kapanış programına katıldı.