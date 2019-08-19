Kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine Eğirdir tanıtılıyor





Kaynak: Eğirdir Akın Gazetesi Kaynak: Eğirdir Akın Gazetesi

İlçemizdeki yüksek öğretim kurumlarında okumaya hak kazanan ve kayıt için gelen öğrencilere ve ailelerine Eğirdir'in kültürü, tarihi ve turizm değerleri tanıtılarak bilgiler veriliyor.Eğirdir Turizm Danışma Ofisi'nin projesi kapsamında, ilçemizdeki yüksek okullar önünde kurulan stantlarda, Eğirdir'i tanıtan broşürler dağıtılırken, Eğirdir elmasından yapılan; elma lokumu, elma çikolatası, elma cipsi ve elma reçeli gibi ürünlerin tanıtımı da yapılıyor.Konu ile ilgili olarak gazetemize bilgi veren Eğirdir Turizm Danışma Ofisi personeli Metin Demircan, tanıtım çalışmalarının kayıt süresinin son günü olan 23 Ağustos Cuma günü akşamına kadar devam edeceğini bildirerek, kendilerine destek veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür etti.