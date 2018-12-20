“Yemen’e Umut Ol” Yardım Kampanyası
AFAD, insanların açlıktan öldüğü Yemen için insani yardım kampanyası başlattı.
Yemen’de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22.2 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi.
5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor.
Ülkede her 10 dakikada, 5 yaşından küçük bir çocuk, önlenebilir sebepler yüzünden, hayatını kaybediyor.
#YemeneUmutOl
Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli; ilaç bulunamadığı için annesiz kalmamalı…
AFAD, Yemen’de vicdanları yaralayan bu insani krizin kurbanlarına destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı.
“Yemen” yazıp 1866’ya göndererek 10 TL katkıda bulunabilir ya da AFAD internet sistesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.
Şimdi Yemenli çocuklara ve Yemen’e umut olma vakti!
Bundan sonra her 10 dakikada bir çocuğun yaşama tutunabilmesi için.
Yemen Yardım Kampanyası Hesap Numaraları
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ
|TL-Hesap IBAN No
|TR360001500158007308197253
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR030001500158048017356503
|EURO Hesap IBAN No
|TR410001500158048017356498
|Banka Swift Kod No
|TVBATR2A
|TL-Hesap IBAN No
|TR620020500009510603500002
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR510020500009510603500103
|EURO Hesap IBAN No
|TR240020500009510603500104
|Banka Swift Kod No
|KTEFTRISXXX
|TL-Hesap IBAN No
|TR670020300007792009000004
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR400020300007792009000005
|EURO Hesap IBAN No
|TR130020300007792009000006
|Banka Swift Kod No
|BTFHTRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR380020900000412303000004
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR110020900000412303000005
|EURO Hesap IBAN No
|TR810020900000412303000006
|Banka Swift Kod No
|ZKBATRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR650001002533555555555136
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR380001002533555555555137
|EURO Hesap IBAN No
|TR110001002533555555555138
|Banka Swift Kod No
|TCZBTR2AXXX
|TL-Hesap IBAN No
|TR790013400001559775900004
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR520013400001559775900005
|EURO Hesap IBAN No
|TR250013400001559775900006
|Banka Swift Kod No
|DENITRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR090021000000016349000003
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR680021000000016349000105
|EURO Hesap IBAN No
|TR410021000000016349000106
|Banka Swift Kod No
|VAKFTRISXXX
|TL-Hesap IBAN No
|TR440006400000142990976901
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR060006400000242992559747
|EURO Hesap IBAN No
|TR650006400000242992559752
|Banka Swift Kod No
|ISBKTRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR950004600832888000137929
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR190004600832001000137930
|EURO Hesap IBAN No
|TR660004600832036000137931
|Banka Swift Kod No
|AKBKTRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR170003200000000064827819
|USD Doları Hesap IBAN No
|TR540003200000000064827832
|EURO Hesap IBAN No
|TR050003200000000064827841
|Banka Swift Kod No
|TEBUTRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR450001200940800005000226
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR820001200940800058000263
|EURO Hesap IBAN No
|TR550001200940800058000264
|Banka Swift Kod No
|TRHBTR2A
|TL-Hesap IBAN No
|TR120011100000000081398327
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR340011100000000081398416
|EURO Hesap IBAN No
|TR570011100000000081398487
|Banka Swift Kod No
|FNNBTRIS
|TL-Hesap IBAN No
|TR840005900060130006008134
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|TR570005900060130006008135
|EURO Hesap IBAN No
|TR300005900060130006008136
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|SEKETR2A