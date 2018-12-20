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TL-Hesap IBAN No TR620020500009510603500002 USD Doları Hesap IBAN No TR510020500009510603500103 EURO Hesap IBAN No TR240020500009510603500104 Banka Swift Kod No KTEFTRISXXX

TL-Hesap IBAN No TR670020300007792009000004 USD Doları Hesap IBAN No TR400020300007792009000005 EURO Hesap IBAN No TR130020300007792009000006 Banka Swift Kod No BTFHTRIS

TL-Hesap IBAN No TR380020900000412303000004 ABD Doları Hesap IBAN No TR110020900000412303000005 EURO Hesap IBAN No TR810020900000412303000006 Banka Swift Kod No ZKBATRIS

TL-Hesap IBAN No TR650001002533555555555136 USD Doları Hesap IBAN No TR380001002533555555555137 EURO Hesap IBAN No TR110001002533555555555138 Banka Swift Kod No TCZBTR2AXXX

TL-Hesap IBAN No TR790013400001559775900004 USD Doları Hesap IBAN No TR520013400001559775900005 EURO Hesap IBAN No TR250013400001559775900006 Banka Swift Kod No DENITRIS

TL-Hesap IBAN No TR090021000000016349000003 USD Doları Hesap IBAN No TR680021000000016349000105 EURO Hesap IBAN No TR410021000000016349000106 Banka Swift Kod No VAKFTRISXXX

TL-Hesap IBAN No TR440006400000142990976901 USD Doları Hesap IBAN No TR060006400000242992559747 EURO Hesap IBAN No TR650006400000242992559752 Banka Swift Kod No ISBKTRIS

TL-Hesap IBAN No TR950004600832888000137929 USD Doları Hesap IBAN No TR190004600832001000137930 EURO Hesap IBAN No TR660004600832036000137931 Banka Swift Kod No AKBKTRIS

TL-Hesap IBAN No TR170003200000000064827819 USD Doları Hesap IBAN No TR540003200000000064827832 EURO Hesap IBAN No TR050003200000000064827841 Banka Swift Kod No TEBUTRIS

TL-Hesap IBAN No TR450001200940800005000226 ABD Doları Hesap IBAN No TR820001200940800058000263 EURO Hesap IBAN No TR550001200940800058000264 Banka Swift Kod No TRHBTR2A

TL-Hesap IBAN No TR120011100000000081398327 ABD Doları Hesap IBAN No TR340011100000000081398416 EURO Hesap IBAN No TR570011100000000081398487 Banka Swift Kod No FNNBTRIS

TL-Hesap IBAN No TR840005900060130006008134 ABD Doları Hesap IBAN No TR570005900060130006008135 EURO Hesap IBAN No TR300005900060130006008136 Banka Swift Kod No SEKETR2A

Yemen’de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22.2 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi.5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor.Ülkede, önlenebilir sebepler yüzünden,Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli; ilaç bulunamadığı için annesiz kalmamalı…AFAD, Yemen’de vicdanları yaralayan bu insani krizin kurbanlarına destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı.“Yemen” yazıp 1866’ya göndererek 10 TL katkıda bulunabilir ya da AFAD internet sistesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.Şimdi Yemenli çocuklara ve Yemen’e umut olma vakti!Bundan sonra