ISPARTA BALIKÇI

Yemen'e Yardım Kampanyası

Yemen'e Yardım Kampanyası
ISPARTA
G.Tarihi: 20.12.2018 11:06
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Yemen'e Yardım Kampanyası
“Yemen’e Umut Ol” Yardım Kampanyası
 AFAD, insanların açlıktan öldüğü Yemen için insani yardım kampanyası başlattı.
Yemen’de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22.2 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi.
5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor.
Ülkede her 10 dakikada, 5 yaşından küçük bir çocuk, önlenebilir sebepler yüzünden, hayatını kaybediyor.
#YemeneUmutOl
Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli; ilaç bulunamadığı için annesiz kalmamalı…
AFAD, Yemen’de vicdanları yaralayan bu insani krizin kurbanlarına destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı.
“Yemen” yazıp 1866’ya göndererek 10 TL katkıda bulunabilir ya da AFAD internet sistesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.
Şimdi Yemenli çocuklara ve Yemen’e umut olma vakti!
Bundan sonra her 10 dakikada bir çocuğun yaşama tutunabilmesi için.
Yemen Yardım Kampanyası Hesap Numaraları
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR360001500158007308197253
USD Doları Hesap IBAN NoTR030001500158048017356503
EURO Hesap IBAN NoTR410001500158048017356498
Banka Swift Kod NoTVBATR2A
 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş BALGAT ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR620020500009510603500002
USD Doları Hesap IBAN NoTR510020500009510603500103
EURO Hesap IBAN NoTR240020500009510603500104
Banka Swift Kod NoKTEFTRISXXX
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR670020300007792009000004
USD Doları Hesap IBAN NoTR400020300007792009000005
EURO Hesap IBAN NoTR130020300007792009000006
Banka Swift Kod NoBTFHTRIS
 T.C.ZİRAAT KATILIM A.Ş ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR380020900000412303000004
ABD Doları Hesap IBAN NoTR110020900000412303000005
EURO Hesap IBAN NoTR810020900000412303000006
Banka Swift Kod NoZKBATRIS
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş ANKARA KAMU ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR650001002533555555555136
USD Doları Hesap IBAN NoTR380001002533555555555137
EURO Hesap IBAN NoTR110001002533555555555138
Banka Swift Kod NoTCZBTR2AXXX 
 DENİZBANK A.Ş BAŞKENT TİCARİ MERKEZ VE KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR790013400001559775900004
USD Doları Hesap IBAN NoTR520013400001559775900005
EURO Hesap IBAN NoTR250013400001559775900006
Banka Swift Kod NoDENITRIS
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR090021000000016349000003
USD Doları Hesap IBAN NoTR680021000000016349000105
EURO Hesap IBAN NoTR410021000000016349000106
Banka Swift Kod NoVAKFTRISXXX
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BAŞKENT ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR440006400000142990976901
USD Doları Hesap IBAN NoTR060006400000242992559747
EURO Hesap IBAN NoTR650006400000242992559752
Banka Swift Kod NoISBKTRIS
AKBANK T.A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR950004600832888000137929
USD Doları Hesap IBAN NoTR190004600832001000137930
EURO Hesap IBAN NoTR660004600832036000137931
Banka Swift Kod NoAKBKTRIS
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş ÇANKAYA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR170003200000000064827819
USD Doları Hesap IBAN NoTR540003200000000064827832
EURO Hesap IBAN NoTR050003200000000064827841
Banka Swift Kod NoTEBUTRIS
T.HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR450001200940800005000226
ABD Doları Hesap IBAN NoTR820001200940800058000263
EURO Hesap IBAN NoTR550001200940800058000264
Banka Swift Kod NoTRHBTR2A
QNB FİNANSBANK A.Ş ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR120011100000000081398327
ABD Doları Hesap IBAN NoTR340011100000000081398416
EURO Hesap IBAN NoTR570011100000000081398487
Banka Swift Kod NoFNNBTRIS
ŞEKERBANK T.A.Ş ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN NoTR840005900060130006008134
ABD Doları Hesap IBAN NoTR570005900060130006008135
EURO Hesap IBAN NoTR300005900060130006008136
Banka Swift Kod NoSEKETR2A


 
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