VALİ SEYMENOĞLU GELENDOST İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

“KÖY OKULLARINA ÖZEL İLGİ”

“GELENDOSTLU ÖĞRENCİLER ROBOTİK KODLAMA YAPIYOR”

“VALİ SEYMENOĞLU: BİZİM GÖREVİMİZ SİZLERE HİZMET ETMEK”

Vali Ömer Seymenoğlu Gelendost ve köylerini ziyaret etti. Ziyaret‘ine Yeşilköy’den başlayan, Vali Seymenoğlu köy muhtarından bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Seymenoğlu, sulama suyu alt yapısı hakkında gelen talepler üzerine yetkililerden çalışma yapılmasını istedi. Yol genişletme talebi üzerine; “Köylere yapılan hizmetlerde vatandaşlarımızın katkısı önemli, özellikle yol genişletme çalışmalarında bu çok önemli. İçme suyu hattı bakım çalışması için özel idare ekibi çalışma yapsın.” dedi.Köyde ilkokulu da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen Vali Seymenoğlu, okullardaki başarının tüm öğretmenlere ait olduğunu vurgulayarak özellikle köy öğretmenlerinin büyük bir fedakârlıklarla görev yaptıklarını söyledi. Öğretmenlerin okul ve öğrenciler adına taleplerini de soran Vali Seymenoğlu taleplerle ilgili Kaymakamlık Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talimat verdi.Ardından Gelendost Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Seymenoğlu Hükümet Konağında hizmet veren tüm birimleri ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. İşlemler için kaymakamlıkta bulunan vatandaşlarla da görüşen Vali Seymenoğlu, vatandaşlara hizmetlerden memnun olup olmadıklarını ve bekleme sürelerini sordu. Ardından sırasıyla Kaymakam Fatih Çevik’i ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin’i makamlarında ziyaret eden Vali Seymenoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.Gelendost ilçesinde yapımı yeni tamamlanan Elma Şekeri Anaokulu’nu ve Gelendost Kaymakamlığı tarafından faaliyete geçirilen Elma Şekeri Robotik Kodlama Atölyesi’ni de ziyaret eden Vali Seymenoğlu, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, kodlama atölyesinin genç öğrencileri tarafından yapılan robotları inceledi. Vali Seymenoğlu ilçede yapımı yeni tamamlanan TOKİ Miryokefalon İlkokulu ve Ortaokulu’nu da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.Ziyaret ve incelemelerinin ardından Gelendost ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Seymenoğlu muhtarların talep ve önerilerini dinledi karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.Muhtarlar toplantısının ardından Yenice Köyü Şehit Sercan Kara İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Seymenoğlu sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle biraya geldi ve köy halkı tarafından oluşturulan Şehit Sercan Kara adına oluşturulan kütüphaneyi gezdi. Ardından Yenice köyünde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi.Son olarak Afşar köyüne geçen Vali Seymenoğlu vatandaşlarla bir araya geldi. Burada; mahallinde vatandaşlarla birlikte olmanın ve sorunları yerinde tespit etmenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu, “Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek, taleplerinizi alarak acil olanları hemen, diğer taleplerinizi de belli bir iş planı çerçevesinde yapmaktır.” dedi. Ardından vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Seymenoğlu, iletilen meyve alım merkezi talebinin üretilen meyvelerin pazarlanması için önemli olduğunu belirterek yetkililerin çalışma yapmasını istedi. Vali Seymenoğlu son olarak 800 yıllık bir geçmişe sahip Afşar Camii’ni gezerek incelemelerde bulundu.Isparta Valiliği