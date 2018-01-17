- Isparta Yalvaç’ta CASA tipi askeri uçak düştü: 3 şehit

- Isparta Valisi Şehmus Günaydın: “Hava Kuvvetleri Komutanlığının helikopteri bölgeye ulaştı. 2 pilot, 1 mürettebatın şehit olduğunu bildirdi”

- Uçağın düştüğü bölgede yoğun sis bulunuyor





Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait CASA tipi bir uçak, Yalvaç ilçesi Kırkbaş köyü yakınlarında düştü. Olay yerine ulaşan Hava Kuvvetlerine ait helikopterdeki mürettebat, düşen uçaktaki 2 si pilot 1’i teknisyen 3 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan CASA tipi uçağın, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü kırsalına düştüğü açıklandı. İHA muhabirine bilgi veren Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Hava Kuvvetlerine ait uçaktan saat 12.50'den itibaren irtibatın kesildiğini bildirdi. Bunun üzerine Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Yalvaç'ta enkazın olduğu bölgeye geldiği ve 2'si pilot 3 kişinin şehit olduğunu teyit ettiği bildirildi.

Bu arada, Yalvaç’a bağlı Kırkbaş köyünden 112 Acil Servisi’ne yapılan çağrıların Afyon Komuta Merkezine düştüğü ve kazada ölenler olduğu bilgisinin verildiği öğrenildi. Bölgede yoğun sis olduğu, karayolu ile ulaşımın çok güç olduğu bildirildi. Jandarma ve gazeteciler, uçağın enkazına ulaşmaya çalışıyor.





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- Vali Günaydın: "Uçak enkazına karadan ulaşma çalışmaları devam ediyor"

- Isparta Valisi Şehmus Günaydın:

- "Enkaza ulaşmak son derece güç. Kara Kuvvetlerinden bir helikopter olaydan kısa bir süre sonra enkaza ulaştı"

- "Bölgede yoğun sis, yağış ve çamur var"

- "Olayın tam nedenini bilemiyoruz"



Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçak enkazına karadan ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Eskişehir’den kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "Enkaza ulaşmak son derece güç. Arkadaşlarımız karadan enkaza ulaşmak üzere. Kara Kuvvetlerinden bir helikopter olaydan kısa bir süre sonra enkaza ulaştı. Ben de yoldayım bölgede yoğun sis var, yağış var ve çamur var. Karadan da enkaz bölgesine yol yok. İş makineleri yol açmak için çalışıyor. Ben de biraz sonra enkaz bölgesine ulaşmış olacağım. Olayın tam nedenini bilemiyoruz" dedi.



ISPARTA (İHA)