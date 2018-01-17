Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçağın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

ISPARTA VALİSİ ACI HABERİ VERDİ

Isparta Valisi Günaydın, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin şehit olduğunu açıkladı. Uçağın saat 14.30'da düştüğünü açıkladı.

ULAŞIM ÇOK ZOR

Vali Günaydın ayrıca bölgenin çok sapa bir yer olduğu için karadan ulaşımın çok zor olduğunu söyledi.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

EĞİTİM UÇUŞU YAPIYORDU

Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.

BUGÜN ASKERİ UÇAK HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Afrin operasyonu öncesi yoğun A400M Nakliye Uçağı hareketliliği gözlemlenmişti.

TSK'DAN AÇIKLAMA