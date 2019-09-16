YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI

"Üyelerimizin rahat hizmet alacağı bir bina olacak"

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası bülteniYalvaç Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temeli, Oda Başkanı Yalçın Kurucu ve MeclisBaşkanı M. Afşin Durutürk ile Meclis üyelerinin katıldığı tören ile atıldı.Temeli atılan yeni hizmet binası hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Yalçın Kurucu, " İlçemiz,Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde faaliyet vermektedir. Belediyeden kiralık olanmevcut hizmet binamız, sayısı artan üyelerimiz için artık yetersiz kalmakta, yenileme bedeli yüksekolmakla beraber, diğer kurumlar için servis açılması mümkün olmamaktadır. Bu yeni binamızda baştaYALVAÇ OSB, KOSGEB, BAKA, İŞ-KUR Müdürlüğüne ait fiziki mekân tahsisleri rahatlıkla mümkünolacaktır.Yeni hizmet binasının 4 kattan oluştuğunu belirten Kurucu “binamız 260 m2 üzerine kurulu toplamda1128 m2 den oluşmaktadır. Projede arşiv olarak kullanılacak olan bodrum kat, üye işlemlerininyapılacağı giriş kat, Yönetim ve kurum temsilciliklerin bulunacağı 2 Kat ve odamız prestijine yakışırçok amaçlı da kullanılabilecek toplantı salonu 3 katta bulunacaktır.Mümkün olan en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz, yapımında bizlerden maddi manevidesteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’ na buradan teşekkürleri birborç biliyorum, tüm üyelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olasını diliyorum” dedi.Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Yaltso Hizmet Binası İnşaatı temeli atıldı.