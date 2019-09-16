Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası bülteni
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temeli, Oda Başkanı Yalçın Kurucu ve Meclis
Başkanı M. Afşin Durutürk ile Meclis üyelerinin katıldığı tören ile atıldı.
Temeli atılan yeni hizmet binası hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Yalçın Kurucu, " İlçemiz,
Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde faaliyet vermektedir. Belediyeden kiralık olan
mevcut hizmet binamız, sayısı artan üyelerimiz için artık yetersiz kalmakta, yenileme bedeli yüksek
olmakla beraber, diğer kurumlar için servis açılması mümkün olmamaktadır. Bu yeni binamızda başta
YALVAÇ OSB, KOSGEB, BAKA, İŞ-KUR Müdürlüğüne ait fiziki mekân tahsisleri rahatlıkla mümkün
olacaktır.
"Üyelerimizin rahat hizmet alacağı bir bina olacak"
Yeni hizmet binasının 4 kattan oluştuğunu belirten Kurucu “binamız 260 m2 üzerine kurulu toplamda
1128 m2 den oluşmaktadır. Projede arşiv olarak kullanılacak olan bodrum kat, üye işlemlerinin
yapılacağı giriş kat, Yönetim ve kurum temsilciliklerin bulunacağı 2 Kat ve odamız prestijine yakışır
çok amaçlı da kullanılabilecek toplantı salonu 3 katta bulunacaktır.
Mümkün olan en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz, yapımında bizlerden maddi manevi
desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’ na buradan teşekkürleri bir
borç biliyorum, tüm üyelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olasını diliyorum” dedi.
Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Yaltso Hizmet Binası İnşaatı temeli atıldı.