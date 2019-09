Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural ve oda başkanları ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Başdeğirmen, ziyarette önemli mesajlar verdi. Başdeğirmen, ‘Esnaf demek o memleketin öncüsü, eşrafı demektir’ derken, Ispartalı esnafın ticaretine dışarıdan gelerek vergi vermeden, nafakasına, ekmeğine el koymak, ticaret yapmak isteyen kişilere kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Başdeğirmen, “Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır. Hem esnafımızı, hem vatandaşımızı koruyabilecek çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz. Her il verdiği vergi oranında şehrine o desteği geri alıyor. Şehrimize yapılan her türlü yatırımda, hizmette sizlerin paraları var” dedi.Ahilik Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, ülke çapında olduğu gibi Isparta’da da bugün Ahilik Haftası Kutlama Etkinliklerinin başladığını söyledi. 16-22 Eylül tarihleri arasındaki Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerini dile getiren Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, kutlama etkinliklerinin Kırşehir’de düzenlenecek programla son bulacağını kaydetti.Ahi’nin kelime anlamının kardeş, yiğit, cömert, vatansever olduğuna dikkat çeken Tural, “Ahilikte bugünkü kutlamaları yapmamızın sebebi yeni nesle, yeni çırağımıza, kalfamıza ahiliği aşılamak, gelecek nesillerimize bunu sevdirmek” dedi. Esnaf ve sanatkarların 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarına tabi olduğunu dile getiren Tural, “İşte bu birlikteliğimizi oda, birlik, federasyon, konfederasyonu geçmişte ahilik bünyesinde yapılıyordu, bugünde biz bunu devam ettiriyoruz. Yasa ve kanun çerçevesinde esnaf ve sanatkarımızın hak ve hukukunu korumak onları geleceğimize eğitimle de yetiştirmek için tüm odalarımız, birliğimiz ve çatı örgütümüz TESK gayret göstermektedir. Belediye Başkanımıza bugünkü Ahilik Haftası Kutlaması etkinlikleri çerçevesinde bizleri kabul etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahilik Haftamız ülkemize, ilimize, esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun diyor, Sayın Başkana da başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu. Şehirdeki esnaf ve sanatkar sayıları hakkında da bilgiler veren Tural, “İlimizde 13 bin 591 işyeri, 12 bin 580 esnafımız bulunuyor. Esnaflarımızı 28 meslek odasıyla temsil ediyoruz. İlimizde her 100 kişiden 3’ü esnaf. İlimizde esnaf ve sanatkar ne kadar desteklenirse Isparta’mız o kadar büyür diyoruz. Böylece büyüyen Türkiye hedefine katkı sunmuş oluruz. Sizlerin de bizleri her zaman destekleyeceğinizden eminiz” ifadelerinde bulundu.Ahiliğin gerektirdiği ilk adımın birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ahilik önemli bir duygudur. Anadolu’da yetişmiş, Anadolu’da yerleşmiş, Anadolu’dan yıllar öncesinden bugüne gelen Ahi Evran-ı Veli'nin başlatmış olduğu bu güzel gelenek esnafımızın dürüstlüğünü, doğruluğunu, gönül dostluğunu, güzel ahlakını anlatarak vatandaşa hizmet eden bir esnaflık olması gerektiğini anlatmış, öğütler vermiştir” dedi.Kendisinin de 40 yıllık esnaflık geçmişinin olduğunu ve bu öğütlere dikkat ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Esnaf demek o memleketin öncüsü, eşrafı demektir. Dürüstlük, güzel ahlak, güzellik olduğu zaman bu en üst seviyeye çıkar. Isparta’mız bu anlamda başarılı olmuş bir ilimiz. Yıllarca esnaflık, ticaret odası başkanlığı yaptıktan sonra şimdi belediyede bir yöneticilikle bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz” görüşlerinde bulundu.Esnaf odaları ve kendilerinin Ispartalı esnaflara karşı yapmaları gereken yükümlülüklerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Bunları yerine getirmek için her türlü çalışmaları elbirliği, istişare içerisinde yapıyoruz. Önemli olan esnaf odaları ile ticaret sanayi odalarının birlikte çalışabilmeleri, belediye ve valiliğin de buna destek verebilmeleri. Biz şu anda bunu en üst seviyeye taşımak için elimizden gelen ne varsa yapacağız” ifadelerinde bulundu.Ispartalı esnafın ticaretine dışarıdan gelerek vergi vermeden, nafakasına, ekmeğine el koymak, ticaret yapmak isteyen kişilere kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır. Isparta’mızın ticaret adamıdır. Önünü açmak için yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptığımız gibi çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Belediyesinin bu işleri uyum içerisinde takip edebilmesi önemlidir. Hem esnafımızı, hem vatandaşımızı koruyabilecek çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.Ahiliğin ileri götürülmesi, yaşatılmasının herkesin görevi olduğunu dile getiren Başdeğirmen, her kesimden esnaf temsilcilerini ve esnafları ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başdeğirmen, “Bu ziyaretiniz ve bu geleneği sürdürdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.Esnafın ülkeye verdiği desteğin yadsınamaz olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Eğer bugün belediye olarak bu yolları yapabiliyorsak, altyapı ve üst yapı işlerinde güçlü bir şekilde şehrimize hizmet ederek vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayabiliyorsak, bunların tamamının parası sizlerin ödediği vergilerden bize geliyor. Bu bizim için çok önemli. Her il verdiği vergi oranında şehrine o desteği geri alıyor. Şehrimize yapılan her türlü yatırımda, hizmette sizlerin paraları var” hatırlatmasında bulundu.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, Ahilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Ahi Evran-ı Veli’nin Ahilik nasihatının üzerinde yazılı olduğu bir heykel hediye etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaretin ardından, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti. Ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural ve beraberindekiler Kaymakkapı Meydanında Ahilik Haftası dolayısıyla hazırlanan lokma dağıtımına katıldılar.