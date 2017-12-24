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Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin

Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin
ISPARTA 0
böcüzade

Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin

EPDK, 20 yılını dolduran sayaçların, müşterinin talebi olmaksızın doğalgaz dağıtım şirketlerince değiştirilebileceğini ancak bunun için bedel istenemeyeceğini belirtti.


Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ankara’da yaşanan sayaçtartışmasına ilişkin, “Müşteriden sayaç veya sayaç değişim bedeli talep edilemez” uyarısı yaptı. Ankara’da yaklaşık 950 bin adet ön ödemeli sayaç kullanan tüketici bulunduğuna dikkat çeken EPDK, bu sayaçların elektronik kitlerinin sürekli arıza vermesi, pil sorunları yaşanması, kart manyetiklerinin sık sık bozulması gibi nedenlerle yeni sayaçlarla değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

14 YILI DOLDURAN DA DEĞİŞTİRİLEBİLİR

EPDK, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 20 yılını dolduran sayaçların, müşterinin talebi olmaksızın yenileri ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, “14 yılını doldurmuş sayaçlar da ‘tamir edilemez ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda’ müşteri talebi aranmaksızın yenileri ile değiştirilebilmektedir. Yeni sayaçlar dağıtım şirketlerinin mülkiyetindedir. Bu sebeple müşteriden sayaç bedeli veya sayaç değişim bedeli kesinlikle talep edilemez” denildi.

‘GÜVENCE BEDELİ ALINABİLİR’

Ön ödemeliden faturalı sayaca geçişte talep edilen ücretin “Sayaç ücreti” değil “Güvence bedeli” olduğunu vurgulayan EPDK, aboneliklerin sonlandırıldığı anda dağıtım şirketinin bu bedeli enflasyon oranında güncelleyerek geri ödemek zorunda olduğuna dikkat çekti. EPDK, şu bilgileri paylaştı:

“Başkentgaz tarafından ön ödemeli sayaçların faturalı sayaçlar ile değiştirilmesi konusunda yürütülen tüm süreçler kurumumuz tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir. Şu ana kadar bu nedenle hiçbir abonenin gaz arzı durdurulmamıştır. Mevzuatta tanımlanan gaz kesilmesini gerektiren durumlar (borcunu ödememe, usulsüz ve kaçak kullanım vb.) haricinde hiçbir tüketicimizin gaz arzının durdurulması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aksi bir durumla karşılaşmaları halinde EPDK resmi internet sitesindeki tüketici şikâyetleri köşesine başvurabilir. Kurumumuz mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde yasal süreci başlatacak ve vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyecektir.”

KAYNAKHABERTÜRK
Isparta Haber AjansıEPDK
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