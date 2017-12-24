ISPARTA HAC VE UMRE HABERLERİ

BİLGİ NOTU

İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 13/12/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı karan.

2018 yılı hac müracaat ve kayıt işlemleri ile ilgili hususlar Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

Buna göre;

1- 2018 yılında ilk defa kayıt yaptıracaklann ön kayıt işlemleri 21 - 29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- îlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlanmızdan kişi başma 20 TL. ön kayıt ücreti alınacaktır.

3- Ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalardan birine yatırılacaktır.

4- Hac kayıtlan T.C. kimlik numarası ile yapılacak olup, yabancı uyruklu olanların kayıtlan alınmayacaktır.

5- Vatandaşlarımız ön kayıtlanın elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, müracaat formunu doldurmak suretiyle “Oda Tercihli” veya “Otel” konaklama türlerinden birini hac fiyat aralıklarım göz önünde bulundurarak, varsa kuraya birlikte katılmak istediği kişileri belirterek kayıtlanın yapacaklardır.

6- Daha önceki yıllarda hac kaydı olup, 2017 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylannın kayıt yenileme işlemleri, 21-29 Aralık 2017 talihleri arasında Başkanlığımız tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

7- Kaydı yenilenen vatandaşlanmızdan her hangi bir kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

8- Kayıt yenileme işlemi Başkanlığımızca yapılacaklardan; il/ilçe, konaklama tülü veya kura birlikteliklerinde değişiklik talebinde bulunanlann, 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmalan gerekmektedir.

9- Hacı adaylan müracaatlarım yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarım hac.diyanetgov.tr adresinden sorgulayabileceklerdir.