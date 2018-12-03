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Vali Seymenoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Isparta Uluborlu’ya

Vali Seymenoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Isparta Uluborlu’ya
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 - Vali Seymenoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Uluborlu’ya   
 
- Isparta’daki ilk ilçe ziyaretini Uluborlu’ya gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu kurumları ziyaret ederek muhtarlar toplantısı düzenledi. Vali Seymenoğlu ayrıca Dereköy’ü de ziyaret etti.   
  Uluborlu’da ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Kaymakamlık binasında hizmet veren kurumları tek tek gezerek, personelle tanıştı. Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi de alan Vali Seymenoğlu daha sonra Uluborlu Kaymakamı Şahin Demir’den ilçe brifingi aldı. 
  Ardından Uluborlu Belediyesini ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Vali Seymenoğlu daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği’nde de incelemelerde bulundu. 
 
  Yaşlı bakım evi ziyareti 
  Uluborlu’da diğer ziyaret edilen yer ise Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü oldu. Vali Seymenoğlu burada merkez sakinleriyle bir süre sohbet ederek kendisinden herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu. Sakinlerin ‘her şeyden memnunuz’ sözleri üzerine ise Vali Seymenoğlu taleplerinin olması halinde kendisine daima ulaşabileceklerini söyledi. 
 
  Her fırsatta ilçe ve köyler ziyaret edilecek 
  Daha sonra düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Seymenoğlu, burada mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarlarla tanıştı, talep ve önerileri dinledi. Vali Seymenoğlu muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, kaymakamlık yaptığı dönemden kalma bir alışkanlıkla her fırsatta ilçe, köy ve mahalle ziyaretleri gerçekleştireceğini belirterek varsa sorunları yerinde tespit etmek ve ilçeyi tanımak adına ilk ilçe ziyaretine Uluborlu’dan başladıklarını söyledi. 
 
  “Bu tür insanlara ihtiyacımız var” 
  Vali Seymenoğlu, “İlçemizi tanımak adına kamu kurumlarını ve belediyeyi ziyaret ettik. Ardından başımızın tacı olan bize emanet olan engellilerimize ve yaşlılarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çok güzel bir tesis, yaptırandan Allah razı olsun. Burada öğrendim, ilçemizin yetiştirdiği bir işadamı tarafından yapılmış, ilk fırsatta Isparta’ya gidince ben gidip kendisini ziyaret edeceğim. Çünkü bizim bu tür insanlara ihtiyacımız var” dedi. 
 
  “Tek niyetimiz var; o da vatandaşa hizmet etmek” 
  Muhtarla devamlı irtibat halinde olacağını aktaran Vali Seymenoğlu, “Niyetimiz iyi, tek niyetimiz var, o da vatandaşa hizmet etmek. İmkânlarımız dâhilinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Aşamayacağımız sorunlarımız olduğunda sizlerden, siyasetçilerimizden, bakanlıklardan yardım isteyeceğiz. O yüzden hep bir arada olacağız. Ayrıca ilçede çözülemeyen bir konu olduğunda vatandaşlarımız Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Açık Kapı birimlerimize müracaat edebilir” diye konuştu. 
 
  Telefon dolandırıcılığına dikkat 
  Konuşmasında son zamanlarda Isparta’da da meydana gelen telefon dolandırıcılığı olayları ve tüm Türkiye’de İçişleri Bakanlığı talimatıyla uygulanan düğün vb. organizasyonlarda ateşli silah kullanımının denetlenmesi konusunda çeşitli uyarılarda bulunan Vali Seymenoğlu, “Düğünlerde, organizasyonlarda vb. yerlerde, toplulukların olduğu yerlerde ateşli silah kullanımı kazalara ve büyük mağduriyetlere yol açıyor. Bu konularda lütfen kolluk kuvvetlerine destek olalım. Son zamanlarda ilimizde birkaç defa yaşanan telefon dolandırıcılığına karşı da muhtarlarımız vatandaşlarımızı uyarsın, bu konuda bir farkındalık oluşturalım. Devlet hiç kimseden bir soruşturma için para talep etmez. Bunu bilinçaltımıza yerleştirelim” şeklinde konuştu. 
 
  “Teknoloji bağımlılığı da gündemimizde” 
  Bağımlılıkla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin gündemlerinin üst sıralarında yer aldığını bunun yanında teknoloji bağımlılığının da gündemlerinde olduğunu aktararak, “Uyuşturucuyla mücadele sadece polisiye tedbirlerle önlenemez, bu hepimizin görevi olan bir mücadele. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Bu tür şeylerle karşılaştığımızda en kısa zamanda güvenlik birimlerimize ulaşın” ifadelerini kullandı.  Uluborlu ziyaretinde Etnografya Müzesi’ni de gezen Vali Seymenoğlu müzede bulunan eserleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 
 
  Dereköy ziyareti 
  Ardından Dereköy’e geçen Vali Seymenoğlu burada köy sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek uzunca bir süre sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, iletilen taleplerle ilgili olarak beraberindeki yetkililere çalışma yapılması talimatı verdi. Vali Seymenoğlu ayrıca Uluborlu ve köylerinde şimdiye kadar yapılan başta sıcak asfalt olmak üzere tüm güzel çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. 
 
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İHA
                                         
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