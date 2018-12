Isparta Belediyesi'nden Mehmet Tönge’de alt ve üstyapı çalışmaları

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa başlattığı Mehmet Tönge Mahallesindeki altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında yorgun asfaltın freze ile kaldırılması işlemi tamamlanırken, diğer taraftan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce altyapısı eksik olan noktalarda çalışma başlatıldı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mehmet Tönge Mahallesinde asfalt dökülecek olan tüm ana caddelerin yorgun asfaltının kaldırılması çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Altyapı çalışmaları başlattıklarını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Mahallemizde stabilize çalışmalarına geçiyoruz. Bir yandan da zaruri altyapı çalışmalarını inşa ediyoruz. DSİ'nin 4 seneden buyana yapması gereken çalışmayı bekledik, ancak olmadı. DSİ'nin taşkın önleme kanallarını yapması lazımdı, yapılmadı. Yapılsaydı, buranın altyapısı da ona bağlantılı, bileşke olarak devam eden sistemimiz vardı. Üzüldüğüm nokta bunu tam olarak yapamıyoruz. İleride bir olay olduğu zaman, tesisatta yenileme yapmak istediğimiz zaman bu yapmak istediklerimizin bir kısmını yapamıyoruz. En son ihale yapıldı dendi, ancak onu da geri aldılar, ama biz her yerde varız çok şükür, çalışıyoruz. Bu piyasanın ölü zamanında Isparta'nın her yerinde dokuz koldan çalışıyoruz. Arkadaşlarımız iyi çalışıyor. Elzem olan altyapı ve yağmur suyu çalışmalarını bitiriyoruz. Burada lokal olarak bazı evlerimize su basıyordu, bu evlerimizin de baskın olayını önlüyoruz, caddelerimize ızgaralar koyuyoruz. Buradan aldığımız yağmur sularını mahallemizin dışarısına götürüyoruz. Böylelikle bu konuyu da çözmüş oluyoruz. DSİ'nin ana kanalı çekmeyişi bizim biraz daha yapmamız gereken işlerimizi de önlemiş oluyor. Biz buna rağmen tüm asfaltımızı yapıyoruz. Yine ana caddelerimizin orta refüjlerinde peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Mehmet Tönge Mahallemize de güller dikeceğiz. Peyzaj olarak da güzelleştireceğiz. Şehrimizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz, planlıyoruz. Mahalle sakinlerimize ve Isparta'mıza bu çalışmalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.