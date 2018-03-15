Isparta Valisi Şehmus Günaydın, öğrencilere güvenli internet kullanımı konularında tavsiyelerde bulundu.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Akkent Mahallesi’ne giderek Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu ile TOKİ Şehit Cengiz Gülcü İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerde okul müdürlerinden bilgi alan Vali Günaydın ardından öğretmenlerle bir araya gelip, talep ve önerileri dinleyerek bir süre sohbet etti. Okullardaki sınıflara giren Vali Günaydın, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerden dersleri hakkında bilgi alan Vali Günaydın, sıralara oturarak öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi.Öğrencilere bol bol kitap okumayı ve birbirleriyle konuşmalarında kötü sözler kullanmamalarını tavsiye ederek derslerinde başarılar dileyen Vali Günaydın, öğrencilere akıllı cep telefonu kullanımı ve güvenli internet ile ilgili de tavsiyelerde bulundu.Öğrencilerden cep telefonlarıyla vakit geçirmek yerine zamanlarını derslerine ve kitap okumaya ayırmalarını isteyen Vali Günaydın ayrıca öğrencilere interneti de ailelerinin gözetiminde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.ISPARTA (İHA)-