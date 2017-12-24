ÜNLÜ SANATÇI ISPARTA'YA GELİP KONSER VERDİ

Iyaşpark’ta Emir RüzgarıIsparta Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve Paguk işbirliği ile 10 Aralık Pazar günü Sezon Defilesi ve ardından Emir konseri sahne aldı. Iyaşpark AVM’de bulunan çeşitli firmaların kış sezonu koleksiyonlarının profesyonel mankenler eşliğinde tanıtıldığı defile de birbirinden renkli kombinler yer aldı. Kış sezon defilesi ilgiyle izlendi. Bu görsel şölenin ardından birbirinden güzel şarkılarıyla tanınan sanatçı Emir sahne aldı. Ücretsiz olarak gerçekleşen konserde sanatçı Emir, şarkılarıyla tüm misafirleri coşturdu. Sanatçı Emir konser öncesinde Yürüme Engelliler tarafından açılmış olan sergi alanını da ziyaret ederek kendilerine her zaman destek olacaklarını dile getirdi.