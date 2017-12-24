Memura güzel haber! İlave zam farkı göründü

Milyonlarca memur ve memur emeklisine ocak ayında yüzde 4’lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü.

Ocakta memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilavetenenflasyon farkı göründü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşıldı. Yüzde 0.97'lik fark çıktı. Şimdi zam oranlarının kesinleşmesi için sadece 1 veri kaldı.

ENFLASYON YÜZDE 4.97 OLURSA



Ekonomistlerin 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyona ilişkin 3 senaryosu da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini gösteriyor. Enflasyon yüzde 4.55 çıkarsa yüzde 0.55'lik, yüzde 4.97 olursa yüzde 0.97'lik, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse yüzde 1.39'luk farkın maaşlara yansıtılması söz konusu olacak.