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Uluborlu'da Geleneksel Kiraz Festivali 2018

42'ncisi düzenlenen geleneksel Uluborlu kiraz festivali görkemli bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Uluborlu'da Geleneksel Kiraz Festivali 2018
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ULUBORLU'DA 42. KİRAZ FESTİVALİ

42'ncisi düzenlenen geleneksel Uluborlu kiraz festivali görkemli bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Cuma günü saat 21.00'de demokrasi şehitleri meydanında yöresel sanatçılar ve halk oyunları ile başlayan festival bugünde tüm ihtişamıyla devam etti. Ak parti Isparta il Başkanı Avukat Osman Zabun, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Özel İdare Başkanı Ali Bolat, Uluburlu Kaymakamı Cem Gümrükçü, Baka Genel Sekreteri Abdullah Madenci, Kamu denetçiliği kurumu (KDK) Başkanı Başdanışmanı Oğuzhan Erdoğan, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkanı Özcan Turhan, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Eğirdir'e bağlı Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünsaat 15:00'de demokrasi şehitleri meydanına saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başlayan festival kortej eşliğinde festival alanına kadar mehter eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Mehter ve Sdü halk oyunları gösterileriyle başlayan festival daha sonra protokol üyelerin konuşmalarıyla devam etti.

AŞIRI YAĞMURLAR NEDİYELE KİRAZLARIN KALİTESİ

Kiraz üreticisinin bu yıl talihsiz bir sezon geçirdiğini ifade eden  Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi, mevsim şartları nedeniyle kirazlarda zarar oluştuğunu belirti. Ünverdi, yaptığı konuşmanın büyük bölümünü üreticinin sorunları hakkında yaptı. Başkan Ünverdi, kiraz üreticisinin bu yıl talihsiz bir sezon geçirdiğini ifade etti. Mevsim şartları nedeniyle kirazlarda zarar olduğunu ve bu konuda yetkililerden, Milletvekillerinden destek istedi.


STANDLARA ÇATLAMIŞ KİRAZ KONULDU

Başkan Ünverdi, “Festivali yapıyoruz fakat kirazda hasar var. Üretici umduğunu bulamıyor, birçok ürün toplanmadan dalında kaldı. Bu ortamda neden festival yapıyorsunuz derseniz; bu bir kültür, bu bir gelenek bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Ama bu yıl ki festivalimizde kirazın tanıtımının yanı sıra yaşanan sorunları dile getireceğiz. Festivalimizin bu yılki amacı bu. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlar, mevsim şartlarının getirdiği olumsuzluklara karşı nasıl önlem alabiliriz? Bu konuları konuşacağız. Geçtiğimiz yıllarda yine çatlama meydana gelmiş, devlet tarafından tarımsal krediler ertelenmiş ve dekar başına üreticiye destekleme verilmişti. Bunları dile getirdi ve tekrar bir destekleme almak için Milletvekilerin destek vermesini istedi. Sorunun boyutunu tam dile getirmek için tanıtım standlarına konulan kirazların çatlak olması dikkat çekti.

Başkan Ünverdi çatlamaya karşı ürünü sigortalamanın da yeterli olmadığını ve kusur tespitinin net olmaması nedeniyle üreticiye hasar dönüşünün az olduğunu söyledi.  Bu sorunlarla ilgili gerekli çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ünverdi, festivalin bunları konuşmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Başkan Ünverdi festivalde kiraz teşhir standına ise çatlamış kirazların konulduğunu söyleyerek, “Farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

ZABUN: DEVLETİMİZ HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDADIR

Festival'de konuşan Ak parti Isparta il Başkanı Osman Zabun, önemli mesajlar verdi. Zabun, "gerek Kiraz üreticileriz olsun gerekse diğer üreticilerimiz Hükümetiz tarafından her zaman en iyi şekilde gözetilmiş varsa sorunları anında çözülmüştür dedi. Biz hükümet olarak bu noktada gerekli çalışmalarımızı yaptık çözüm noktasında gerekli olan ne varsa yapılacaktır dedi.



FESTİVALİMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Ak parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, yaptığı konuşmada Başkan Ünverdinin kiraz üreticilerinin sorunları hakkında kendisini ekstradan bilgilendirdiğini ve bu konuda geniş bir brifing aldığını söyledi. Kısmet olursa Ankara'da bu sorunun çözümü noktasında Milletvekili arkadaşlarımızla geniş bir çalışma ile çözüme kavuşturacağıma inanıyorum dedi. Bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve her günümüz böyle coşkulu ve güzel olsun temennilerinde bulundu.



Daha sonra dereceye giren Kiraz üreticilere İl Başkanı Zabun, Milletvekili Gökgöz ve Kaymakam Cem Gümrükçü plaket ve hediye takdimi yaptılar. Akşam ünlü sanatçılların verdiği konserlerle festival coşkusu devam etti.
 
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Kaynak:sosyal medya


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