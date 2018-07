Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin Atık Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Günaydın, “Koku olayını biz belediye olarak bir buçuk yıl öncesinden çözdük, bitti. Çevrecilikte öncü bir belediyeyiz. Buradan çıkan arıtılmış sularda denetimden geçiriliyor, teknik, kanun ve nizama uyan bir tesisiz” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin Atık Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı. Başkan Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Çevreciliğe önem veren belediyelerin başında geliyoruz. Arıtma tesisinin geçmişte en büyük sorunu koku olayıydı. Fakat koku olayını biz belediye olarak bir buçuk yıl öncesinden çözdük, bitti. Kokusu başkalarının. Bizim kokumuz yok, biz bunu çözdük, şu anda Sav’a da koku gitmiyor. Onun için bu şekilde koku üzerinde bizim üzerimizden kimse laf etmesin, biz bunu 1,5 yıl önce çözdük, bu olayı bizzat kendim takip ediyorum. Buna rağmen halkı yanıltma açısından bazı konuşmalar oluyor, bu da beni üzüyor. Siyasette her şeyin doğrusunu konuşmak, doğru olmak lazım. Ben doğruyum ve doğruyu konuşuyorum. Evet bizde koku olayı yok, koku olayı olanlar düşünsün. Darısı onların başına diye ben 6 önce de söyledim. Biz bu konuyu çözdük. Biz çevreci bir belediyeyiz. Herkes görevini bilsin ve işini yapsın. Bu konunun üzerinde titiz duruyoruz, insan sağlığı konusunda titiz duruyoruz. Çevrecilikte öncü bir belediyeyiz, ama buna çamur getirmek, laf atmak, laf getirmek, halkı yanıltmak gibi işleri düşünüyorlarsa bu siyasette doğru bir şey değil. Bu tesisimizin her an yenileme, bakımını yapıyoruz. Çevre mühendislerimiz var ve günü birlik kontrol ediliyor. Laboratuvarda da buradan çıkan arıtılmış sularda denetimden geçiriliyor. Burası teknik, kanun ve nizama uyan bir tesisiz. Bu konuda hassasiyetimizi gösteriyoruz, Isparta halkımıza da bu hassasiyet hayırlı olsun”ISPARTA BELEDİYESİ