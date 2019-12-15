TÜRKÜ MEMLEKETİ ISPARTA'DAN YENİ BİR TÜRKÜ DAHA

Göller, Güller ve Lavanta Diyarı Isparta'dan yöresel bir türkü daha geldi...

İŞTE ISPARTA'NIN GÜLLERİ VİDEO KLİBİ

Canan Bayram'ın, Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan "Isparta'nın Gülleri" isimli türküsü hem klip hemde sözleri Ispartalılar tarafından çok beğenildi. Klipte Isparta'nın güzellikleri öne çıkıyor buda, tanıtımına katkı sağlayacağı anlamına geliyor.Klibin ve türkünün hazırlanmasında Isparta Belediyesi'nin, SDÜ Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜRATEM), Isparta Halk Eğtim Merkezi Müdürlüğü'nün emeği de geçiyor.Canan Bayram Youtube'tan açıklama yaparak şunları söyledi; '' Güller diyarının bütün ilçelerini yazmak isterdim bu eserimde ama maalesef süre sıkıntısından dolayı ismi gecmeyen ilçelerimizde görüntü almaya çalıştık... Sizi seviyorum canlar''