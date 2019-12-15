ISPARTA'YI SAYGIN GARĞIN TEMSİL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti. Heyette Eczacılar Birliği Merkez Yöneticisi, Isparta eski Eczacılar Odası Başkanı Saygın Garğın da yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.