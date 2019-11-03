Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışmalarına başlıyor

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Barca, Türkiye'nin ilk "sosyokent"inin 2020 itibarıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 67 şirketle çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışmalarına başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 03.11.2019 19:35
0
Isparta Düğün Salonları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, sosyal yenilik projelerinin üretilip ticarileştirileceği Türkiye'nin ilk "sosyokent"inin 2020 itibarıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 67 şirketle çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, Altındağ ilçesi Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi'nde bulunan alan, ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, bu karar sonrasında kısa adı "sosyokent" olan teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülecek çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bu girişime desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Barca, sosyokentin alanında ilk ve özgün bir model olduğunu vurguladı.

3,5 yıllık çalışmanın ürünü sosyokentin modellemesinde dünyadaki farklı uygulamaların yerinde incelendiğini anlatan Barca, "Bizim teknoloji geliştirme bölgesi olarak yaptığımız sosyokent modellemesi dünyada bir ilktir. Çeşitli sosyal inovasyon girişimleri dünyanın her tarafında bulunuyor ama büyük kısmı kar amacı gütmüyor. Bizimki ise kar, ticari amaç güden, şirketleşmeyi düşünen, piyasada ticarete konu olacak yenilikçi ürünler, hizmetler üretmeyi amaçlayan bir oluşum. En temel yaklaşımımız sosyal inovasyona teknolojik çözümler geliştirmek." diye konuştu.

Sosyokent, anonim şirketle yönetilecek

Rektör Barca, sosyokent için yürütülecek çalışmalara ilişkin, "Öncelikle teknoloji geliştirme bölgesini yönetecek anonim şirketi kuracağız. Bu şirket, herhangi bir mal ve hizmet satamaz. Söz konusu teknoloji geliştirme bölgesini yönetecek olan şirket. Anonim şirkette yer alacak ortaklarımız da bizim için son derece kıymetli, Türkiye'de alanlarında öne çıkmış kurumlar." bilgisini paylaştı.

Bu ortakların ODTÜ, ODTÜ Teknokent, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Güven Hastanesi ve Altındağ Belediyesi olduğunu belirten Barca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaklarımızla beraber bu yıl bitmeden anonim şirketimizi kurmak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Ardından krokisi Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilen alanı, burada faaliyet gösterecek yenilikçi işletmelerin çalışmalarına hazır hale getireceğiz. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan bölgede, ilk etapta 67 şirket faaliyet gösterecek. Bu alanda araştırma altyapısı olacak. Kuluçka sürecini tanımlayacağız ve bu süreçten başarıyla çıkan projelerin de ticarileştirilmesine yönelik hukuk, insan kaynağı, finans, pazarlama desteği sunacak ofislerimiz bulunacak.

Yani teknoloji geliştirme bölgesini üç evrede planladık. Birinci evre, 67 şirketle 10 bin metrekare alanda başlayacağımız ilk teşebbüs. İkinci evre büyüme. Bu aşamada toplamda 400 şirketin konumlandırılmasını arzuluyoruz. Üçüncü evre olan olgunlaşma aşamasında ise sosyal araştırma laboratuvarıyla, altyapıyla desteklenmiş, kamuyla, STK'lerle, özel sektörle daha entegre bir ekosistem oluşturmuş ve şirket sayısını da 700'e çıkarmış bir sosyokent oluşturmayı hedefliyoruz."

"2020'de 67 şirketle çalışmalarımıza başlayacağız"

Üçüncü aşamada uluslararası iş birliklerinin de ön plana çıkacağını vurgulayan Barca, "Sosyokent için 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen 10 bin metrekarelik bölgede, 67 şirketimizle çalışmalarımıza başlamak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyüme sürecini 2 yıl içinde tamamlamayı düşündüklerine değinen Barca, olgunlaşma aşamasının da 10 yıl ve üzerini kapsayan uzun vadeli bir süreç olduğunu dile getirdi.

İlk proje başvurusu: Yapay zeka ile kişiye özel dil öğrenimi

Prof. Dr. Barca, sosyokentte üretilecek sosyal yenilik projelerine örnek olarak, şimdiden yapılan somut bir başvuruyu gösterdi.

Bir şirketin yapay zeka aracılığıyla kişiye özgü dil eğitimi modülünü geliştirmek üzerine başvuruda bulunduğunu anlatan Barca, projenin Türkiye'de dil öğrenme konusundaki zorlukların aşılması açısından sosyal yenilikçi bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Barca, sosyokent ortaklarından Güven Hastanesinin de hastane öncesi, hastane süreci ve hasta takibinin yapılmasını sağlayacak "dijital hastane" odaklı bir projeyi gündeme getirdiğini kaydetti.

"Amacımız sosyal yenilik projelerini ticari ürünlere dönüştürmek"

e-Devlet'in de sosyal yenilikçi bir uygulama olduğuna dikkati çeken Barca, "Eğitimden sağlık yönetimine, devlet yönetiminden yerel yönetimlere, enerji verimliliğinden yaşlı hizmetlerine kadar sosyal yeniliğin girmeyeceği bir alan düşünülemez. Sosyokentte temel amacımız, bunların ticari ürünlere dönüştürülebilecek kısımlarını özenle seçip kuluçkaya almak ve onları birer ürüne dönüştürüp, ticarileştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Barca, sosyokentin aynı zamanda Ulus'un yeni kimliğini inşa edecek bir girişim olma özelliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
Isparta'da hırsızlık operasyonu!
Isparta'da yurt öğrencilerinden kök hücre bağışı
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KutlamalarıIsparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği 28 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019