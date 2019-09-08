İSTANBUL - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kelimat Sanat Evi'nin bir katında yer alan Kelimat Ham Sanat Müzesi'nin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan müzeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kelimat Sanat Evi'nin kurucularından Hüseyin Emiroğlu, ham sanatın (art brut), sanat eğitimi almamış insanların hür bir şekilde icra ettikleri sanat olduğunu söyledi.

Dünyada sadece 9 tane var

Emiroğlu, dünyada 9 tane ham sanat müzesi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Açılış sergimize '5 Hikaye' ismini verdik. Ham sanat yapan 4 ressamın ve bir de heykeltıraş kardeşlerin eserleri mevcut. Oğulları sanatçı olan bir annenin, oğullarından esinlenerek yaptığı resimler var sergimizde. Rahmet Esma Ekiz'in eserlerini izleyebilir ziyaretçilerimiz. 20 yıldır yatak altından bekleyen tabloların ressamı Zeynel Erdoğan'ın resimleri var. Bütün bu sanatçıları keşfedip sahneye çıkaran da ortağım Adnan Al Ahmad'dir."

Ham sanatın Türkiye'de sanılandan daha yaygın olduğunu söyleyen Emiroğlu, "Ham sanat sanatçıları arasında zaman zaman basına yansıyanlar oluyor. Mesela Ankara'da evini sanat eserine çeviren engelli sanatçı Muhammed Yalçın onlardan biridir. Bu sanatı daha görünür kılmak için yola çıkıyoruz. Koleksiyon toplama çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Zave ve heykeltıraş kardeşler Orhan ve İdris Savaş kardeşlerin eserlerinin bulunduğu sergi, bir ay boyunca izlenilebilecek.