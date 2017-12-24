TÜRKİYE HABERLERİ

Emekliliere önemli düzenleme! Maaşlar artabilir

Yanlış hesap yapıldığı için emekli aylığı kesilen ve borç çıkarılanlar için yeni düzenleme yapıldı.

Yanlış hesap yapıldığı için emekliaylığı kesilen ve borç çıkarılanlar için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre artık aylık kesilmeyerek eksik günler için borçlanma, destek priminin dikkate alınması, bunlar söz konusu değilse isteğe bağlı sigorta ile eksik prim tamamlanacak. Hatalı işlem nedeniyle bugüne kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtuldukları gibi, daha yüksek emekli aylığına da kavuşabilecek

Gazete Habertürk'ten Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde binlerce emekliyi ilgilendiren düzenleme yaptı. Bazı emekliler, kendi hatalarından kaynaklanmadığı halde, emeklilik işlemlerinin yanlış yapıldığı veya hesaplamanın yanlış olduğu sonradan tespit edildiğinde büyük mağduriyetler yaşıyor.

Bu kişilerin emekli aylıkları kesildiği gibi 5 yıla kadar olan almış oldukları emekli aylıklarını geriye dönük olarak faiziyle iade etmeleri isteniyor. Bunlara yeniden emekli aylığı bağlanabilmesi için eksik prim günlerini tamamlamaları gerekiyor. Hatanın iki yıl sonra fark edilmesi durumunda 24 aylık emekli aylığının geri ödenmesi talep ediliyor.

Mağduriyeti önlemek için söz konusu yönetmeliğe geçici bir madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre, emekli aylığı bağlanmış olanlardan, prim ödeme gün sayısı şartının sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilmediği sonradan tespit edilenlere, eksik prim günlerini tamamlama hakkı sağlanacak. Borçtan kurtulmaları için sunulacak üç seçenek şöyle:

ÜÇ SEÇENEK

1- Bu kişilerin öncelikle askerlik, doğum, yurtdışı borçlanma hakkı bulunup bulunmadığına bakılacak. Bu şekilde borçlanma hakkı olanlar, asgari ücret üzerinden prim ödemek suretiyle eksik günlerini tamamlayabilecek.

2- Borçlanma hakkı bulunmayan veya borçlanmaya rağmen eksik günlerini tamamlayamayanlar eğer emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işte çalışmaya devam etmişlerse, bu çalışmaları eksik günlerine sayılacak.

3- Her iki kolaylıktan da yararlanamayanlara isteğe bağlı sigortalı veya tarım sigortalısı primi ödeme olanağı sağlanacak. 1 2 3

5 Aralık’tan sonra emekli olanları kapsamayacak

Emekli aylığında sonradan borç çıkarılmasını önleyen düzenlemenin tek kusuru, kalıcı değil geçici olması. Bu haktan, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Aralık 2017 tarihinden önce emekli aylığı bağlanan kişiler yararlanacak. Halen emekli aylığı kesilmiş olanlar ile 5 Aralık’tan önce emekli olup da hatalı işlem yapıldığı gelecek yıllarda ortaya çıkanların mağduriyeti giderilecek. Fakat 6 Aralık 2017’den itibaren emekli olanların başına ileride böyle bir durum geldiğinde, onlar bu haktan yararlanamayacak.

Emekli iken kamuda çalışılan aylar kesilecek

Emeklilik sonrası özel sektörde çalışma yasağı yok. Ancak emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmesi gerekiyor. Aylık kesilmeden bu şekilde çalıştığı tespit edilenlerden, ödenen emekli aylıklarının tamamını faiziyle iade etmeleri isteniyor. Örneğin kişi emekli olduktan sonra 3 ay kamu kuruluşunda çalışıp ayrılmışsa, bu durumu sonradan tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu, o kişiden 5 yıla kadar emekli aylığını geri isteyebiliyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, bu durumdaki kişilerden, sadece emekli iken çalıştıkları aylarda ödenen emekli aylıkları istenecek.

DÜZENLEME İLE EMEKLİ AYLIKLARI ARTABİLECEK

Hatalı işlem nedeniyle bugüne kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtuldukları gibi, daha yüksek emekli aylığına da kavuşabilecek. Askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması yapanların aylıkları değişmeyecek. Fakat, diğer iki haktan yararlananların aylıkları, eksik prim günlerini tamamladıklarında yeniden hesaplanacak. Öte yandan eksik hesaplandığı sonradan tespit edilenlerin aylığı ise itiraz üzerine düzeltilebiliyor.