ISPARTA'DA NATUREL ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARI KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

Isparta'da geleneksel ve doğal lezzetlerin adresi Kolancı Şaküteri'de Ege'nin mis kokulu topraklarının mahsüllerinden siyah sele zeytin,sarı zeytin halk adıyla bilinen eşek zeytini ve en kaliteli zeytinlerden elde edildilen aromatik naturel sızma zeytin yağları nesillerdir uygulanan geleneksel yöntemlerle hazırlıyor ve şişelere dolduruluyor.Firma yetkilisi Hasan Büyükkolancı zeytinyağı ile ilgili bilgiler verdi.''Naturel Sızma Zeytinyağı demek ; zeytin meyvesinden elde edilen yağın kimyasal ve duyusal değerlerinin gıda kodeksi kriterlerine uyması demektir. Yoksa işleme şekli, taş kırıcı veya değirmen,çuvaldan sızması, preslerden süzülmesi naturel sızma zeytinyağı olduğunu belirlemez. Zeytinyağının rengine bakarak kalitesini anlayabilirsiniz.''küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen sağlıklı bir ömrün vazgeçilmezi olan köy tereyağı yoğurt,yumurta,kaymak ,keçi peyniri ve peynir çeşitlerinin satışını yaparak Isparta'nın bir şarküteri markası olmayıda başarıyor.Kültür sineması yanı No:6 ISPARTAHasan BÜYÜKKOLANCI0532 676 76 31..