Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU ve Burdur Valisi Hasan ŞILDAK öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda gül ve lavanta turizmiyle destinasyon olan Isparta ve Burdur’un tanıtım çalışmaları sürdürülüyor. Isparta ile Burdur’un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta potansiyeli, 12. kez açılan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde tanıtıldı. Batı Akdeniz’in sektör temsilcileri Isparta ve Burdur’un stantlarında gül ve lavanta turizm potansiyeli ile Salda ve Eğirdir gölleri, Salda ve Davraz kayak merkezlerinin, doğa ve kamp turizmi ile Sagalassos, Kibyra, Psidia gibi tarihi turizm değerlerinin, yöresel ürünlerin etkin tanıtımı gerçekleştirildi. Fuarda, turizm profesyonelleri ile seyahat tutkunları ile yeni tur ve seyahat planları için olumlu geçen ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla fuarİzmir’de 3 gün süren 12. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un katıldığı törenle açıldı. Uluslararası turizm profesyonelleri, seyahat tutkunları, ülkemiz ile farklı ülkelerin turizm zenginlikleri, farklı destinasyonların buluştuğu Travel Turkey İzmir’de Burdur ve Isparta stantlarını çok sayıda yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acentalar, satın alıcılar ve tatil planı olan son tüketiciler tarafından ziyaret edildi.BAKA’nın açtığı Isparta ve Burdur stantlarında tanıtılan kozmetik ürünlerinin yaydığı gül ve lavanta kokularının kendilerini stantlara çektiğini ifade eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, Isparta ve Burdur stantlarında gül ve lavantadan elde edilen su, yağ ile kolonyaları inceledi.Gül ve lavanta lokumu, ceviz ezmesi, haşhaşlı yufka, haşhaş ve kabak helvası gibi yöresel ürünleri tatma imkanı da bulan ziyaretçiler, gül ve lavanta turizmi, doğa ve tarihi güzellikler ile turistik tesisler hakkında bilgilendirildi. Stantlardaki görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, stantlardaki gül, lavanta, Eğirdir ve Salda gölleri gibi bölgenin güzelliklerinin görselleri önünde de bol bol fotoğraf çektirdi. BAKA’nın Isparta ve Burdur stantlarında; Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Güneykent Belediyesi, Bizim Eğirdir Platformu Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi, oteller, gül ve lavanta ürüten firmalar tanıtım çalışması gerçekleştirirken Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ de stantta görevlilerle birlikte ziyaretçilerle ilgilendi. Eğirdir Belediyesi ve Gülbirlik ise, kendi açtıkları stantta tanıtım çalışmalarını sürdürdü.38 ülke ve 48 ilden bin 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’ni, bu yıl 44 bin 19 kişi gezdi. Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acenteler, satın alıcılar ve tatil planlayan son tüketicilerin ilgi gösterdiği fuarda, eş zamanlı olarak Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de gerçekleştirildi.(10.12.2018) BAKA