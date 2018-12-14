Iyaş ’ta Isparta Ticaret İl Müdürlüğü Tarafından 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşen toplantıda yönetim kurulunun düzenlemiş olduğu ,Iyaş market , Iyaşpark Avm yetkililerine bilgilendirme ve uygulamada birliktelik toplantısı kapsamında fiyat etiketleri, indirimli satışlar, ticari reklamlar , E-ticaret, elektronik iletiler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Vali yardımcısı Hakan Kubalı’nın katılımlarıyla gerçekleşti. Bilgilendirmelerin içeriğinde fiyat etiketi yönetmeliği, hükümlerinin uygulanması tüketimi ve iade cayma hususunda bilgilere de değinildi.