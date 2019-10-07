T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman Müdürlüğü BASIN BÜLTENİIsparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilimizde Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektöründe Üretim, Satış, İhracat konularında yaşanan problemlere çözüm olması ve ilimizde faaliyet gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler işleyen firmaların ihtiyacı olan bitkilerin tespit edilerek ilimizde yetişebilecek olanlarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelir kaleminin çeşitlendirilmesi amacıyla Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analizi toplantısı düzenlendi.Toplantıya Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı İsmail Demirtaş, teknik personeller ve birçok sayıda sektör temsilcisi katıldı.İl Müdürü Enver Murat Dolunay açılış konuşmasında "İlimizin Tıbbi Aromatik Bitkilerdeki Potansiyeli ve Toplantının amacı hakkında bilgi vererek, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projelerine büyük destek verdiklerini, İl Müdürlüğü olarak da üreticilerimize çeşitli alanlarda düzenlenen eğitimlerle, sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler yaptıklarını" dile getirdi.Bu bağlamda Bakanlığımız desteğiyle Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında, İl Müdürlüğümüz ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan "Doğadan Bir Demet; Nane, Ekinezya, Lippia, Melisa" Yayım projesi ile İlimizin 4 ayrı noktasında Nane, Lippia, Ekinezya ve Melisa Deneme alanları oluşturarak üretiminden pazarlanmasına kadar üreticilerimize destek olarak sektörün hem gelişmesine hem de çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır .Toplantıda Sektör Paydaşlarının sorunları ve bu sorunlara bulunabilecek çözüm önerileri, ayrıca ilimize uyum sağlayabilecek yeni ve sektörün ihtiyacı olan tıbbi aromatik bitkilerin üretimi noktasında istişarelerde bulunulmuştur.Sektörün ihtiyaçları konusunda da bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, bu şekilde bir araya gelmelerin daha sık yapılarak sektör ve kamu işbirliği neticesinde İlimiz açısından güzel sonuçların ortaya çıkması temennisiyle toplantı sona ermiştir.