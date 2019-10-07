T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman Müdürlüğü BASIN BÜLTENİCumhurbaşkanlığı Birinci 100 günlük İcraat Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında, 30 Ekim 2018 tarihinde "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imzalanarak üç Bakanlığın İl Müdürlükleri düzeyinde çalışmalara başlanmıştır.Protokol kapsamında İlimiz Gönen ilçesi Güneykent Kasabasında kurulu bulunan S.S. Gülderen Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlara yönelik olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gönen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu" düzenlenmektedir.Gönen İlçesi Güneykent Kasabası Belediye toplantı salonunda düzenlenen kurs İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ile aynı şubede görevli Mühendis Murat Çankaya tarafından verilmekte olan ve 5 iş günü sürecek kurs dahilinde, Kooperatifçiliğin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi yönetim ve denetim kurulunun görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında eğitim verilmektedir.Kadın kooperatifi ortağı 16 girişimcinin katılmakta olduğu kursla, İlimizde aktif, şeffaf yönetim anlayışına sahip ve katma değer kazandıracak kadınlar kooperatifi kazandırılması amaçlanmaktadır.Ayrıca, bu programın akabinde İlimiz Atabey İlçesi İslamköy Köyünde ikamet eden ve kooperatif kurmak isteyen bir grup kadına yönelik eğitim faaliyeti de yapılacaktır.Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ana sözleşme ve yapabilecekleri faaliyetler yanında, mevzuatlarla ilgili bilgi verilip kurulması planlanan kooperatifin ayaklarının yere sağlam basması hedeflenmiştir.Bu eğitim faaliyeti İş Kur İl Müdürlüğü tarafından desteklenmiş olup, Güneykent Belediye Başkanlığı ile de kooperatifin sürdürülebilirliği noktasında fikir alışverişinde bulunulmuştur.