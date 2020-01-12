Ispartaspor Teknik Direktörü Hasan Şengün, bu sezon hedefe ulaşmak için birlik ve beraberliğin içerisinde olmaları gerektiğini belirterek; “Teknik, heyet, başkanımız ve yönetimimiz transferde hata yapmamak için ince eleyip sıkı dokuyoruz. Sezon sonunda şampiyon olarak mutlu sona ulaşacağız” dedi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Ispartaspor'da, Teknik Direktör Hasan Şengün, 2. Yarı öncesinde açıklamalarda bulundu.



ŞENGÜN; “TRANSFERDE BAŞKANIMIZLA

BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ”

Teknik Patron Şengün, 2. Etap kampının sonuna geldiklerini vurgulayarak; “Yönetim ve bizim raporumuz doğrultusunda devre arasında Deniz Boztepe, Hakan Çorlak, Özcan Bozan, Furkan Yıldırım gibi oyuncularla yollarımızı ayırdık. Dış transferlerimiz sürüyor. 2-3 takviye daha yaparak transferi noktalayacağız. Başkanımızla birlikte transferleri de masaya yatırıp son kararı birlikte veriyoruz” dedi.



“İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ”

Bu sezon hedefe ulaşmak için birlik ve beraberliğin içerisinde olmaları gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Şengün, “Takımıma güveniyorum. Teknik, heyet, başkanımız ve yönetimimiz transferde hata yapmamak için ince eleyip sıkı dokuyoruz. Bu sezon şampiyon olacağız. Ben ve ekibim buna yürekten inanıyorum. Gün tek yürek olma günü” dedi.

