100 Bin Sosyal Konut Projesi Isparta’da vatandaşları heyecanlandırdı. TOKİ tarafından toplam 1200 adet konutun yapılacağı Isparta’da dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olup, kiradan kurtulacak.



SOSYAL KONUT

PROJESİNİN ISPARTA AYAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', tüm illerde olduğu gibi Isparta merkezin yanı sıra Eğirdir, Sütçüler ve Aksu ilçelerinde de vatandaşları heyecanlandırdı. Evi olmayanların umudu olan projeye vatandaş büyük ilgi gösterdi. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı. Söz konusu proje kapsamında Isparta merkeze 700, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerine 200’er ve Aksu ilçesine ise 100 sosyal konut yapılacağı açıklandı.



ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN

BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?

Bilindiği gibi; Isparta’da Çünür Mahallesi ve eski Gülkent Hastanesi’nin bulunduğu araziye yapılacak olan 700 sosyal konutun Çünür'de 490 adet 2+1, 210 adet 3+1, Aksu ilçesinde 70 adet 2+1, 30 adet 3+1, Sütçüler ilçesinde 140 adet 2+1, 60 adet 3+1, Eğirdir'de ise 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 sosyal konut inşa edilecek.



BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR…

TOKİ konut başvuruları 15 Aralık itibarıyla başladı ve 15 Ocak itibariyle ise sona erecek. Ziraat Bankası şubeleri aracılılığıyla TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapacak olanların 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması' şartlarının yerine getirilmiş olması gerekiyor. 4 kişilik aileler hesaba katıldığında yaklaşık bin 500 konutluk projeye en az 10 bin kişinin talepte bulunması bekleniyor.



HER BÖLGENİN KONUMUNA

GÖRE ÖZEL PROJE

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan projeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre her bölgeye özel mimari hazırlanacak. Akdeniz bölgesi için güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.



SON GÜN 15 OCAK 2020

Yatay mimari anlayışla hayata geçen projede evler mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Başvurularda şehit ve gazi aileleri, engelli ve emekli vatandaşlar öncelikli olacak. Noter huzurunda kura çekilerek belirlenecek hak sahipleri kira öder gibi ev sahibi olacak. 2+1 konutların 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL aralığında satışa sunulacak

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VATANDAŞLAR

HEYECANLA BEKLİYOR

Sosyal konut sahibi olarak kira öder gibi ev taksiti ödemeyi planlayan vatandaşlar ise, söz konusu projenin başlayacağı günü heyecanla bekliyor. Bu konuda görüşlerini açıklayan vatandaşlar; “Ev almayı kara kara düşünüyordum. Zira, elimde ev alacak kadar birikimim yoktu. Devletimizin bu uygulaması ile artık kira öder gibi ev sahibi olacağız. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu uygulama özellikle bizim gibi dar gelirli aileler için süper bir uygulama. Bizler kirada oturuyoruz. Sosyal Konut projesiyle inşallah ev sahibi oluruz” dediler.