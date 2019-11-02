31 Ekim Perşembe gecesi Barida Otel’de düzenlendi. TED Isparta Koleji Ailesi Cumhuriyet’imizin 96. Yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tam burslu eğitim olanağı sunabilmek ve Anadolu’daki maddi olanakları kısıtlı okullara 12 bilim seti gönderebilmek amacıyla TED Isparta Koleji Okul Aile Birliğinin girişimi ile gerçekleştirilen bu bağış gecesine anasınıfından liseye kadar birçok öğrenci dans ve müzik performanslarıyla damgasını vurdu.Kokteyl ikramı ile başlayan gecede konuklar bir yandan öğrencilerin yapmış olduğu resimlerden oluşan sergiyi gezerken diğer taraftan canlı müzik performansıyla Atatürk türkülerini dinlediler. TED Koleji tanıtım filmi, TED Bilim Seferberliği tanıtım filmi ve TED Bursluluk filminin barkovizyon gösterimlerinden sonra açılış konuşmaları yer aldı. Merakla beklenen öğrenci performanslarındaysa; ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin korosu, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin korosu, anasınıflarının dans gösterisi, Cumhuriyet Balolarının vazgeçilmezi olan vals dansının lise 10. sınıf öğrencileri tarafından icrası ve tabii ki Ata’mızın en sevdiği halk oyunu olan Zeybek dans gösterisinin ortaokul öğrencileri tarafından sergilenmesi yer alıyordu. Tüm öğrenciler ve davetlilerin dağıtılan Türk Bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı’nı coşkuyla söylemesiyle tamamlanan gecede TED ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşabilmenin onurunu yaşadı.