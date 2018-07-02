TED Isparta Koleji öğrencilerinin İngiltere turu devam ediyor,İngilterede,Tower Bridge, Big Ben, London Eye, Parlemento Binası, Trafalgar Meydanı gibi yerleri ziyaret sdip bilgi edinen TED öğrencileri dün Buckingham sarayına gittiler. Bugün ise dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında gösterilen Oxford Üniversitesinde bulundular.Daha sonra Christchurch Kolejine giden TED Isparta Koleji öğrencileri Harry Potter filminin bazı sahnelerinin çekilmiş olduğu yerleri ziyaret etti.