T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü



Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

03.07.2018 Salı günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla II Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.







