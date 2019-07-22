TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...

TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
BAŞKAN VELİ GÖK DÜĞMEYE BASTI!...
EĞİRDİR TURİZM'DE ATAĞA KALKIYOR
TURİZM MARKA UZMANI DR. METİN ÇELİK EĞİRDİR'DE
LAVANTA'YA GELENLER EĞİRDİR'İ GÖRMEDEN GİTMEYECEK
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün gayretleri ünlü turizmcilerin ilgisini ve dikkatini Eğirdir'e çekmeye başladı. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün ve Eğirdir'in bugün önemli misafirleri vardı Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER beraberinde ünlü Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin ÇELİK bugün Eğirdir'e gelerek bugün açılan tarihi Pınar Pazarında incelemelerde bulundular. Eğirdir'in turizm potansiyelinin tarihi ve doğasıyla çok yüksek olduğunu kaydeden Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin ÇELİK ve Turizmci eşi Özlem ÇELİK Pınar Pazarında bulunan esnafları teker teker gezerek alışveriş yaptılar. Özellikle tarihi pınar pazarında bulunan kebapçılarla konuşan ÇELİK ve Eşi 'Eğer biz istersek bir hafta içerisinde bütün turları Eğirdir'e ve Pınar Pazarına yönlendirebiliriz, burası harika, bu kebap ve buradaki ürünleri almak için dünyanın her yerinden insanlar Eğirdir'e gelmek isteyeceklerdir' dedi.
Çay içilen bir yerde Lavanta Çayı isteyen Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin ÇELİK olmadığını duyunca Eğirdir Belediye Başkanımız 'Yarından itibaren Lavanta Çayı bulunsun' diyerek bundan sonra Isparta'ya Lavanta için akın eden turistlerin Eğirdir'e ve Pınar Pazarınada geleceğinin sinyalini verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER'de Eğirdir'i Turizmin Merkezi haline getirebilmek için Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e ve Projelerine tam destek veriyor.
Eğirdir'i dünya turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçlayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Ünlü Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin ÇELİK ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER ile saha çalışmalarına başlamış oldu.
Ünlü Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin Çelik, ``Türkiye`de bu güne kadar bir çok ilde turizm strateji planı çerçevesinde çalışma yaptık. Birçok il ve ilçede bu plan dahilinde turlar başlattık. Eğirdir'de de bu yönde yapacağımız çalışmada sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Eğirdir'in çok çalışkan ve turizm konusuna çok ilgili bir Belediye Başkanı var. Bu Eğirdir için gerçekten büyük bir şans. Biz tüm Eğirdir'i Akpınar'ından, Yeşiladasına,Pınar Pazarından yaylalarına kadar her yerini gezerek gelen turistlerin burada ne gibi aktivitelere katılacağı, nasıl ağırlanacağı ve nasıl iyi vakit geçirebileceği yönünde araştırmalar yapıyoruz. Yeni bir şey katmak yerine var olan değerleri pazarlamanın yollarını araştırıyoruz. Bugün Eğirdir'deyiz ve Eğirdir`de saha araştırması yapıyoruz. İnsanları dinliyor, izlenimlerimizi bir araya getirerek nasıl bir turizm geliştirilebileceğimizi planlayacağız. Bugüne kadar çalışma yaptığımız il ve ilçelerde turlar başlattık ve plan sorunsuz bir şekilde işliyor. İnşallah Eğirdir'de de başlatacağımız bu çalışmadan iyi bir sonuç alınacaktır, biz istersek bütün turları yarın buraya yönlendirebiliriz, fakat bu kadar insanın ihtiyaçlarına Pınar Pazarının cevap vermesi gerekir, siz hazırlıklarınızı yapın en kısa zamanda turları yönlendireceğiz`` dedi.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Tarihi Pınar Pazarını da Eğirdir Turizminin markası ve önemli yerlerinden olması için turizm atağına geçti.

(Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu)
 
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TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...
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