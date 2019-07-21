Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler

Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2019 15:58
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Belediyesi basın bülteni

‘Doğa bizim geleceğimiz’ dediler, temiz
çevre için belediye ile el ele yürüdüler
 
Isparta Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha temiz bir çevre sloganıyla, şehrin oksijen deposu olarak bilinen Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı bölgesinde yüzlerce kişinin katılımıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
‘Temiz Çevre İçin Belediye Halk El Ele Yürüyoruz’ etkinliği kapsamında sırtındaki bebeğinden, çocuğuna, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, doğa yürüyüşçülerine yüzlerce kişi gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak adına temizlik çalışması gerçekleştirdi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşleri ile yüzlerce vatandaş sabah 09.00’da Gökçay Mesirelik alanında buluştu.
Katılımcılara doğa yürüyüşü ve temizlik öncesinde sabah kahvaltısı olarak simit, peynir ikramında bulunulurken, vatandaşlar yürüyüş güzergahında bulunan ve bilinçsizce doğaya atılan çöpleri ellerindeki çöp poşetlerinde topladı. Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı yol güzergâhı üzerinde bulunan çöpler toplandı.
Beraberinde misafirleri ve eşi ile birlikte çevre temizliğine katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ispartalıların çevre dostu olduğu vurgusu yaptı. Çevreye duyarlı olan Isparta halkının yoğun katılımıyla programın gerçekleştiğini aktaran Vali Ömer Seymenoğlu, “Belediye Başkanımıza ve şahsında belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Isparta ilimiz genel anlamda zaten temiz. Çok fazla bir sorunu yok. Belediyemizde imkanları dahilinde gayet iyi çalışıyor. Bizde hemşehrilerimizle beraber bugün bir katkı sunalım dedik. Pazar günü vatandaşlarımızla birlikte alana çıktık. Elbirliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için bir temizlik çalışması yaptık. Bu bir başlangıç. Bunu bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sahiplenmesi lazım” derken projeden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Programa sadece vatandaşların değil, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığını belirten Vali Seymenoğlu, “Demek ki, Isparta olarak bunun zaten farkındayız. İnşallah şehrimiz için hayırlı uğurlu olur temennilerinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.
Faaliyetle belediye olarak bir farkındalık oluşturma amacında olduklarını kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ülkenin en büyük sorunlarından birisinin atıklar olduğunu dile getirdi. Geri dönüşümde kullanılmayan, araziye bırakılan yıllarca doğada erimeyen, bertaraf olamayan atıklar konusuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Burada bu farkındalığı ortaya koyabilmek için belediye olarak Sayın Valimiz ve hemşehrilerimizle beraber toplandık. Şehrimiz bizim, ülkemiz bizim o halde biz buraları çok temiz tutmak zorundayız. Bu konuda hassas olmayan vatandaşlarımızda olabiliyor. Onlara da bu farkındalığı göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği, doğamızın güzelliği için mutlaka bu temizliği yapmak zorundayız. Bizlerde bugün bu bölgemizdeki atıkları toplayarak, bertaraf için gerekli yerlere gönderme amacındayız. İnşallah amacımıza ulaşarak, bunun devamını sağlayarak tertemiz bir Isparta olsun istiyoruz. Isparta’mız temiz bir şehir. Dışardan gelen vatandaşlarımız tarafından şehrimizin temizliği takdirle karşılanıyor. Ancak vatandaşlarımızın piknik yaptığı, vakit geçirdiği, dinlendiği yerlerde zaman zaman kirlilikler oluyor. Bugün buraya gelerek, ellerine çöp poşetlerini alarak çevre temizliğine katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin de aramızda olması bizi çok mutlu etmiştir, teşekkür ediyorum” dedi.
Böyle güzel bir çevre etkinliğinde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren ve herkesi çevre duyarlılığına davet eden doğaseverler de, “Belediyemize böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hem çevreyi hem de bizleri düşündüğü için. Doğa dostlarının böyle bir etkinlikte buluşması, çevre bilinciyle bu etkinliğin gerçekleştirilmesi çok güzel. Bu etkinlikten dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz” dediler.
En anlamlı mesaj ise miniklerden geldi. Çocuklar, büyüklerine ‘Çevremizi temiz tutalım’ şeklinde verdiği mesajlarda, “Çöplerimizi yere atmayalım. Doğa bizim geleceğimiz. Isparta’mız temiz olsun. Bizleri düşünüyorsanız yere çöp atmayınız” şeklinde konuştular.
Gökçay’dan başlayarak Kent Ormanı, Sidre Tepesinden devam eden ve Öküz Battı Mesireliğinde son bulan etkinlik sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
 
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