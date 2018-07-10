- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 800 yıldan bu yana kurulan tarihi Pınar Pazarı yüzlerce yıllık geleneğin devamı olarak bu yıl 22 Temmuz’da açılacak.Eğirdir’de yılın belirli dönemlerinde geleneksel olarak Pazar günleri kurulan Pınar Pazarı Panayırı bu yıl 22 Temmuz Pazar günü açılacak. Pazarın yapılacağı alanda Eğirdir Belediyesi ekiplerinin hummalı bir şekilde hazırlık çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, pazarın Ekim ayında son bulacağı bildirildi.Eğirdir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz 2018 Pazar günü açılacak olan pazarın 14 hafta boyunca devam edeceği ve 21 Ekim 2018 Pazar günü sona ereceği belirtildi.Her yıl yaz döneminde kurulan 3 ayı aşkın süre boyunca açık kalacak olan pazarda, Eğirdir ve çevresindeki köylerde üretilen ürünlerin yanı sıra, açık hava lokantaları vasıtasıyla bölgeye özgü tandır kebabı da satışa sunulacak. Eğirdir'e 7 kilometre uzaklıktaki Pınar Pazarı Mahallesi’ndeki mesirelik alanda yer alan pazarda, Meyveden sebzeye, züccaciyeden giyim eşyasına kadar birçok ürün yer alıyor.Her hafta pazar günü kurulan pazarda, geçmişte günde 2 bin 500 ila 3 bin civarında keçi ve koyun satılırken, yöredeki dağ köylerinde yaşayan yörüklerin de bölgeyi buluşma alanı olarak kullandığı belirtiliyor. Pınar Pazarı her hafta çevre il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor.Nuri Güngör’ün hazırladığı Eğirdir Ansiklopedisi’nde; ilk kez 1204 yılından itibaren bölgeye yerleşmeye başlayan Türklerin kurduğu tahmin edilen tarihi pazarın, Akpınar Köyü’nde yaşayan Yılanlı Musa Ağa'nın girişimleriyle başladığı belirtiliyor.İHA