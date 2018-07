- Eğirdir Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ve Eğirdir Belediye Başkanlığı ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile gerçekleştirilen ‘Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz’ projesi tamamlandı.Fidan dikme etkinliği ile başlayan proje kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca farklı etkinlikler düzenlendi. Proje çerçevesinde ayrıca, ailelerin çocuk ve gençler ile birlikte ilgi ile hazırladıkları Hobi Bahçelerinin değerlendirilmesi yapıldı.Şahin: “Amaç, çocuk ve gençleri teknoloji bağımlılığından kurtarmak, ailelerine de çocukları ile geçirecekleri her anın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu hatırlatmaktı”‘Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz Projesi’ ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Eğirdir İlçe Müdürü Gülnur Şahin, "Proje, teknoloji bağımlılığı ile ilgili okullarımızda ailelere verilen seminerler ile başladı. İlk, orta ve lise dengi okullar arasında teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek adına yapılan resim ve kompozisyon yarışması ile devam etti. İlçemiz çocuk ve gençlerini teknoloji bağımlılığından kurtarmak onları bu tehlikeye karşı bilinçlendirmek ailelerine de çocukları ile geçirecekleri her anın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu hatırlatmak, birlikte geçirecekleri anların çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanabileceklerini hatırlatmak adına gerçekleştirildi. Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz Projesi’nde, genel olarak; fidan dikme, şehit - gazi yakını ziyareti, dağcılık eğitimi ve gösterimi, ailecek bisiklet turu, uçurtma şenliği, izcilik faaliyeti, hedef bulma (Oriantiring), huzur evi ziyareti, kitap okuma, engelli empati parkuru, hobi bahçesi etkinlikleri gerçekleştirildi” dedi.Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin, proje kapsamında ayrıca farkındalık semineri düzenlendiğini ifade ederek, “Projemizde ayrıca ilçemizdeki okullarda ailelerimize gerçekleştirilen farkındalık eğitim ve seminerleri ile Teknoloji Bağımlılığı hakkında Dağ Komando Okulu Komutanlığında görev yapan alanında uzman personel tarafından verilen seminerlerle gerçekleştirmiştir” diye konuştu.Şahin şöyle devam etti; Projemizin başlangıç ve bitiş aşamalarının her birinde çok değerli katkıları olan, en üst kademeden en alt kademeye kadar emek harcayan işbirliği yapılan kurumlarımızdan Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Eğirdir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Huzur Evi Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, ETUDOSD ( Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği) ile emeği geçen merkez ve köy muhtarlarımıza teşekkür ederiz."İHA