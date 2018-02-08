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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi
ISPARTA 0
böcüzade

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi

Memur emeklisinin ‘bayram ikramiyesi’ talebi KPDK’ya taşınıyor. Düzenleme, hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde genişletilebilecek.

 

Memur emeklilerini ikramiyeheyecanı sardı. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, Mart ayında yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ele alınması bekleniyor.
 
PROMOSYON ÖRNEĞİ 
 
Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı. Çünkü memurlar ve memur emeklileri için çıkacak bayram ikramiyesi kararının diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zira, Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. 
 
Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur- Sen'in talep ettiği tutar 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, derneklerinin yıllardır dini bayramlarda 2 ikramiyeyi gündeme taşıdığını vurgulayarak, “Beklentimiz, ikramiyenin önce memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması.
 
KARAR BEKLENİYOR 
 
Bir kararnameyle bu düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz” açıklaması yapıyor. Memurların ve emeklilerin gözü şimdi KPDK toplantısında. Milyonlar, bu toplantıda ikramiyenin karara bağlanması beklentisini taşıyor.. 
 
Memur-Sen’in ikramiye talebi 2 bin 62 liraya denk  geliyor. 

KAYNAKGÜNEŞ
TÜRKİYE HABERLERİ
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