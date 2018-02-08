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İlişkilerin Vazgeçilmezi Yüzükler!

İlişkilerin Vazgeçilmezi Yüzükler!
ISPARTA 0
böcüzade
İlişkilerin Vazgeçilmezi Yüzükler!

Günümüzde birçok pırlanta üreticisi marka bulunmakta ve bu markaların en çok dikkat çeken, kadınlar tarafından en çok sevilen pırlanta modelleri, tamtur pırlanta yüzük olarak bilinmektedir. Yan yana küçük çaplı pırlantaların sıralanmasından oluşan tamtur pırlanta yüzükler, ilişkinin artık ne denli önemli bir boyuta geldiğinin en önemli göstergesi olarak bilinmektedir. Resmiyete kavuşmuş ya da artık ilişkinin çok daha önemli bir boyuta geldiğini düşünen damatlar veya damat adayları için, bu pırlanta çeşidi önerilmektedir. Bunun yanı sıra kadınlar arasında tamtur pırlanta yüzüklerin oldukça popüler olduğunu da söylemek mümkündür. 3.40 ct. Pırlanta Tamtur2.00 ct. Pırlanta Tamtur Alyans1.75 ct. Pırlanta Tamtur Yüzük3.30 ct.Pırlanta Tamtur Yüzük7.53 ct Markiz ve Yuvarlak Pırlanta Tamtur Yüzük3.32 ct. Pırlanta Tamtur Yüzük Tamtur pırlanta yüzüklerin büyük bir anlam ifade ettiği bilinirken, yine manevi değeri son derece yüksek olan ve her bir taşı ayrı ayrı anlamlar taşıyan beştaş pırlanta yüzük, gerek dünyada ve gerekse ülkemizde en özel bir pırlanta çeşidi olarak bilinmektedir. Bu beştaşın, genel bir anlamı bulunurken, kişi bu beştaşa ilişkileri üzerinden farklı anlamda katarak hediyesini daha büyüleyici bir şekilde sunabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra artık klasik bir sembol haline gelen ve hatta şarkılara bile konu olan tektaş pırlanta yüzük modelleri, genel anlamda evlilik teklifleri için kullanılan, sonsuz bir ilişkinin sembolü olan ve kadınlar açısından ayrı bir anlam taşıyan pırlanta çeşidi olarak bilinmektedir. 3.60 ct. HRD Sertifikalı F Color Pırlanta Beştaş2.50 ct. G Color SI HRD Sertifikalı Beştaş Alyans2.00 ct. G Color HRD Sertifikalı Beştaş Pırlanta Yüzük2.00 ct F Color SI HRD Sertifikalı Beştaş Alyans1.50 ct F Color SI HRD Sertifikalı Pırlanta Beştaş Alyans2.06 ct Markiz Pırlanta Beştaş YüzükTektaş yüzüklerin modelleri, desenleri kesimleri ve renkleri, farklı farklı olarak görülebilirken, ne olursa olsun taşıdığı anlam her zaman için çok daha önemlidir. Tüm bu pırlanta yüzükleri en uygun fiyatlara https://www.emelpirlanta.com adresinden satın alabilirsiniz.

3.40 ct. Pırlanta Tamtur2.00 ct. Pırlanta Tamtur Alyans1.75 ct. Pırlanta Tamtur Yüzük3.30 ct.Pırlanta Tamtur Yüzük7.53 ct Markiz ve Yuvarlak Pırlanta Tamtur Yüzük3.32 ct. Pırlanta Tamtur Yüzük




 
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