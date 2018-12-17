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Sosyal medya fenomenlerine şok! Tek tek çağrılmaya başlandı

Sosyal medya fenomenlerine şok! Tek tek çağrılmaya başlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.12.2018 13:33
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Sosyal medya fenomenlerine şok! Tek tek çağrılmaya başlandı
2016 yılında Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle alt yapısı oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda da Youtuber ve fenomenlere yönelik uyarısı yapılan kazanç vergisinde beklenen adım geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı.

Dikkat çeken paylaşımlar ve videolarla sosyal medyada her gün çok sayıda kişiyi takipçi listelerine kazandıran fenomenler ile yine aynı mecralardaki ünlü isimlerin milyonluk hesapları reklam sektörünün de iştahını kabartıyor.

Bir zamanlar TV, radyo, gazete, dergi ve internet sitelerinin ağırlıkla paylaştığı reklam pastasının yeni ortağı dikkat çeken hesaplar ile Youtube kanalları olmaya başladı.

500 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Bazen direk, bazen viral, bazen de hesap sahibinin test ederek reklamını yaptığı ürünlerden fenomenlerin elde ettiği aylık kazançlar ise 500 bin TL'yi aşıyor.

Sadece fenomenler değil başta şarkıcılar olmak üzere alanlarında ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden şöhretin getirisini hatırı sayılır oranlarla alıyor.

Bu tarz hesapların ve Youtube kanallarının çoğunun arka planınında ise artık bir ekip bulunuyor. Etkileşimi ve takipçi sayısını arttırmak için kurulan stüdyolarda her gün çok sayıda özgün içerik üretilmeye çalışılıyor.

BAKANLIĞIN RADARINA GİRDİ

İşte internet üzerinden yaşanan bu hareketliliği gören Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016 yılında vergi mevzuatı açısından gerekli tüm alt yapıyı hazırladı. Geçtiğimiz aylarda özellikle Maliye eski Bakanı Naci Ağbal’ın da uyarıda bulunmasının ardından sosyal medya fenomenleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına girdi.

Elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini tarayan idare, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden ve bunu beyan etmeyerek vergisini ödememiş kişilere yönelik harekete geçti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bu yönde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Risk Analiz Merkezi'nde de internet üzerinden yürütülen ticaretin ve dijital hizmetlerin izlenmesi için özel bir birim kuruldu.

FENOMENLER DAVET EDİLİYOR

Söz konusu birimde sosyal medyada ciddi takipçisi sayısı bulunan kişiler banka hesapları üzerinden çapraz sorgulama yapılarak karşılığı olmayan ödemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilmeye başlandı.

KAZANCIN KAYNAĞI SORULUYOR

Yapılan davetlerde Bakanlığa bağlı vergi uzmanları söz konusu kişilere elde edilen kazançlara yönelik gerekli evrakları sorarak kazancın kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Yapılan sorgulamalarda ödeme yapan şirketlerin de hesapları mercek altına alınıyor. Şirketlerin bu noktadaki beyanında bir tutarsızlık olması halinde vergi incelemesi yeni bir boyut kazanıyor.

VERGİ MÜKELLEFİ YAPILIYOR

Kurum ayrıca sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden kimlere ödeme yapıldığını, ne kadar sürdüğünü tespit edip bu kişileri resen vergi mükellefi yaparak kazançları oranında vergi de çıkarabiliyor.

18 YAŞ ALTINA AYRICALIK YOK

Fenomen ya da içerik üreticilerinin 18 yaşından küçük olmasının vergi mükellefliği bakımından herhangi bir ayrıcalığı da olmuyor. Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor. 18 yaşın altında kazanç elde eden kişilerin ise vergi beyannamesini yasal temsilcileri dolduruyor.

YURT DIŞI HİLESİNE KARŞI ADIM

Düzenlemenin gündeme gelmesinin ardından vergi ödememek için yurt dışında ikametgah gösterme gibi hilelere başvuranlara yönelik de çalışma başlatıldı. Fenomenlere yurt dışında bile olsa Türkiye’de elde ettikleri kazançları oranında vergi çıkarılıyor.

VERGİNİN BİR KATI KADAR CEZASI VAR

Kazanç elde ettiği halde bunun vergisini ödememek için beyanda bulunmayan kişilere ödenmesi gereken verginin bir katı kadar ceza veriliyor. Ayrıca ödemesi gereken vergiyi ödemesi gereken süreden tahsil edilen zamana kadar da faiz uygulanıyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
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