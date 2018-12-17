Adana'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Müsabakalarına katılan Isparta Kız takımımız, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Erkek takımımızın performansı ise gelecek için umut verirken, müsabakalarda öğrencilerimizin sporun yanı sıra Akademik başarılarına da önem verildi.Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren sporcular, beden eğitimi öğretmenlerine ve İl Müdürlüğümüz Voleybol Antrenörü Utku Turan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü