Isparta Belediyesi Yeni Çünür Mahallesinde, dayanıklı asfalt öncesinde kaldırım bordür ve kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da yollara stabilize serilerek silindirlerle sıkıştırma işlemleri devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğünce Yeni Çünür’de devam eden kaldırım bordür ve kilit taşı döşenmesi ve caddelerdeki stabilize çalışmalarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Bu mahallemizdeki çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda kaldırım ve bordür döşeme işlemlerinde yüzde 50 seviyesine geldik. Şu ana kadar 30 bin metrekare kilit taşı ve 20 km’de bordür döşemesi gerçekleştirdik. Bir bu kadar daha işimiz kaldı. Yine kodlarla birlikte birbirine en uzak iki cadde ve arasında kalan caddelerin kodları muntazaman bir şekilde elde edildi. Bu mahallemizde kırmızı kod elde edebilmek amacıyla daha önceki yıllarda 40 bin kamyon dolgu malzemesi serildi. Tüm bu çalışmalarımız 600 bin metrekarelik bu mahallemizde belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştiriliyor. Yaz sonuna kadar bu mahallemizde iş bırakmayacağız. Bir yandan kaldırım çalışmaları devam ederken diğer taraftan da caddelerimizde stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemi devam ediyor. Yeni Çünür Mahallemizi doğru ve muntazaman bir şekilde yaptık. Burada edindiğimiz tecrübeyi şu anda Gökkubbe altında imara açmış olduğumuz 1800 dönümlük alanda da uyguluyoruz. Orada da dolgu ve kırmızı kod elde etme çalışmalarımız devam ediyor. Isparta’ya yeni mahalleler doğuyor”Isparta’da konut arazisi sorununun bulunmadığına işaret eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Konut arazisi sıkıntısı yok. Bunu dile getirenler oluyor. Emre, Gülcü, Sidre, Sülübey gibi eski mahallelerimizde yeni imar oluşturduk. Binlerce konut yapılabilir hale getirdik. Gökkubbe altında yine yeni bir mahalle kuruluyor. Arsa pahalı deniyordu. Arz, taleptir. Kat karşılığı iş yapanların yüzde dilimi aşağı çekilecek. Artık yüzde 50’lerle falan verilmesi mümkün değil. Bu yüzden mal sahiplerimiz kaliteli inşaat istesinler. Tekraren söylüyorum, şehrimizin konut arazisi sorunu bulunmuyor, böyle söyleyenler şehrin gelişimini takip etmedikleri, bilmedikleri için söylüyor” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ