Sağlık Bakanlığı 2017/10 sayılı genelgesi doğrultusunda Şehitlerimizin yakınları ve Gazilerimizin sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınarak hizmet verilmesi amacıyla; hastanemizde 2017 yılından itibaren “Şehit Yakını ve Gazi Harp Malulleri irtibat ve Destek Noktası” hizmet vermektedir.Uygulanan proje kapsamında; hastanemize gelen Şehitlerimizin yakınları ve Gazilerimiz için müracaatlarda ayrı bir hizmet bankosu ve görevli personel tahsis edilmiştir. Gerekli durumlarda; gelen şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize hastane içinde yardımcı olacak, hastayı polikliniğe kadar götürecek, tüm iş ve işlemlerinin tamamlanmasına kadar birlikte hareket edecek personel tahsis edilmektedir. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz hastanemize geldiklerinde öncelikli hastalar grubunda olup en kısa zamanda muayeneleri gerçekleştirilmektedir.Ayrıca hastanemiz bünyesinde bulunan Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde görev alan Sosyal Çalışmacılarımız tamamen gönüllülük esasına dayanarak bu projenin içinde yer alarak hastanemize başvuran Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin iş ve işlemleri sürecinin takibi ve sonuçlanması işlemerini yürütmektedirler.Isparta Şehir Hastanesi