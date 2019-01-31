Isparta'nın tanıtılması için en önemli rolü oynayan EMİTT Fuarı başladıIsparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu'nun katılımıyla Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü 23. kez EMİTT Fuarında yer alıyor.Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü EMİTT Fuarında 5. Hall C-240 nolu stantta...Türkiye’nin en kapsamlı fuarı olarak kabul edilen EMİTT bu yıl 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 23.’sü düzenleniyor.Vali Seymenoğlu. Emitt Fuarında Isparta standlarını ziyaret ediyor.İşte o kareler....