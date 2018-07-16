SDÜ ve Nemengan Şehri Arasında "Gül ve Çiçek" İşbirliği

SDÜ ve Nemengan Şehri Arasında "Gül ve Çiçek" İşbirliği
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
SDÜ ve Nemengan Şehri Arasında "Gül ve Çiçek" İşbirliği
Özbekistan'ın Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç ve ekibi bir dizi temaslarda bulunmak üzere SDÜ'ye geldi. Başkan Şakircanoviç, Isparta'nın 130 yıllık gülyağı bilgi ve uzmanlığından faydalanmak istediklerini söyledi. SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu ise Rosa Damescana'nın (Yağ Gülü) katma değerinin yükseltilmesi için önemli projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), ''Çiçekçilik Şehri'' olarak konumlandırılan Özbekistan'ın Nemengan Kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, Yardımcısı İminov Abdülhadi Muhiddinoviç, Çiçekçiler Merkez Başkanı Corayev Atabek Turgunoviç ve Müteşebbis Babahanov Giyasüddin Alimoviç'i ağırladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, Isparta'nın yüzyılı aşkın süredir endüstriyel çiçek ve çiçek yağı konusundaki sahip olduğu uzmanlıktan faydalanmak istediklerini söyledi. Bu doğrultuda Isparta Belediye Başkanlığı ile ''Kardeş Şehir'' köprülerinin kurulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, SDÜ’nün bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Nemengan’da eski yıllarda çiçeklerin endüstriyel amaçlı üretildiğini, yağ elde edildiğini anlatan Başkan Şakircanoviç ''ancak bu zaman içerisinde kayboldu. Şu an süs bitkisi olarak çiçekçilik faaliyeti yürütülüyor. Zira Hamantah ''Çiçek Şehri'' olarak tanımlanır. Biz 58 yıldır Mayıs ve Temmuz içerisinde Gül Bayramı düzenliyoruz. Çiçekçilik faaliyetini daha da geliştirmenin yanı sıra özümüze de dönmek istiyoruz. Bu bağlamda aromatik bitkilerden yağ elde etmek de istiyoruz. Bu doğrultuda Isparta ve SDÜ'nün bilgisine, uzmanlığına, desteğine gereksinim duyuyoruz. Onun için dost ve kardeş ülke Türkiye'nin bu güzel gül kokulu şehrindeyiz'' dedi.

-Rusya ve Almanya'da ''Çiçek Laboratuvarı'' kurduk

Şakircanoviç, çiçekçilik alanında uluslararasılaşma hamlesi başlattıklarını bu doğrultuda Rusya ve Almanya'da laboratuvar kurduklarını söyledi. Özbekistan'da ziraat yapılmayan toprakları kokulu bitkiler ve çiçek yetiştiriciliğine açmak, maksimum verim ve fayda sağlamak istediklerini ifade eden Şakircanoviç, SDÜ'nün bu alandaki bilim, bilgi ve altyapısının çok etkileyici ve ilham verici olduğunu belirtti.

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu da Rosa Damescana'nın (Yağ Gülü) katma değerinin yükseltilmesi için bilgi, bilim ve projeler üretildiğini söyledi. Gül ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nın çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Dulupçu, analizine şöyle devam etti:

"Kalkınma Bakanlığı'nın "Güdümlü Proje" adımından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile birlikte büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. BAKA 7 milyon 200 bin TL finansal kaynak sağlıyor. Geriye kalan 800 bin TL'lik finansman SDÜ öz kaynakları ile karşılanıyor.

Laboratuvar, SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (YETEM) Yerleşkesi'nde konuşlandırılacak. Çok kapsamlı bir altyapıya sahip olacağız. Bu özel projeden de anlaşılacağı üzere SDÜ Rosa Damescana'nın katma değerinin yükseltilmesi için bilgi, bilim üretmeye ve bunu özel müteşebbislere açmaya devam ediyor."

-Uluslararası düzeyde bir yükseköğretim kurumuyuz

Özbekistan'dan gelen heyeti rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Dulupçu, SDÜ'nün Isparta ekonomisini şekillendiren bir yapı olduğunu söyledi. Bilimsel açıdan SDÜ'nün Türkiye'de ilk 15 üniversite içerisinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dulupçu, uluslararası ölçekte de çok önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

-Şakircanoviç ve ekibi daha sonra Batı ve Doğu Yerleşkesi'ndeki kurumları gezdi.

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabri Erbaş, Şakircanoviç ve ekibini Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (GÜLAR) gezdirdi. Heyet daha sonra YETEM'de kapsamlı bir temasta bulundu.

Kaynak:SDÜ
 
IMG_8805IMG_8830IMG_8843_1
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay başlıyor
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
Isparta Eğirdir’de orman yangını
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
Isparta'da kaza: 4 yaralı
SDÜ’den 15 Temmuz anma programı
Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Isparta’da şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine Milli Birlik Günü yemeği
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
​ISPARTA DAVRAZSPOR'A TECRÜBELİ TEKNİK ADAM
YÖRESEL VE GEMLİK ZEYTİNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta’da unutulan kadın çantası bomba paniğine neden oldu
Nüfusta Yeni Dönem!
Isparta Eğirdir Motosiklet Festivali'ne yoğun ilgi
Isparta’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten cinsten kaza
SSK emeklisine en az 1713 TL
Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden önemli Duyuru!
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA'DA GÖLLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi 13 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Nüfusta Yeni Dönem!Nüfusta Yeni Dönem!14 Temmuz 2018
SSK emeklisine en az 1713 TLSSK emeklisine en az 1713 TL14 Temmuz 2018
Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de 14 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
Isparta polisinden alkol uygulaması Isparta polisinden alkol uygulaması 11 Temmuz 2018
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı 15 Temmuz 2018
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi10 Temmuz 2018
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklamaIsparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama13 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!12 Temmuz 2018
Isparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyorIsparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyor10 Temmuz 2018
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!11 Temmuz 2018