SDÜ ''2020 Dünyanın En İyi Üniversiteleri'' Arasında

Süleyman Demirel Üniversitesi, İngiltere'de yükseköğrenimle ilgili yayın yapan Times Higher Education (THE) Dergisinin yayınladığı "2020 Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesine girmeyi başardı.



Türkiye’deki 200’ü aşkın üniversiteden 34’nün sıralamaya girdiği listede, Üniversitemiz de 1001 puan aralığında yer aldı.



2020 Listesinde 92 Ülkeden Bin 400 Üniversite Bulunuyor



THE tarafından açıklanan ve 92 ülkeden bin 400 yükseköğretim kurumunun yer aldığı "2020 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi”, şu kriterlere göre belirlendi: “Eğitim kalitesi”, “araştırma yapma gücü”, “akademik tezlerin alıntı yapılma oranı”, “öğretim görevlileri ve öğrencilerin uluslararası çaptaki başarıları”, “bilgi transferi ve endüstri gelirleri”



Süleyman Demirel Üniversitesine ilişkin THE’nin yayımladığı bilgiler şöyle:



Puan Aralığı: 1001+



Öğrenci Sayısı: 46,705



Yabancı Öğrenci Yüzdesi: 3