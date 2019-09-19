ISPARTA - Isparta'da polislere sevgisiyle bilinen zihinsel engelli Abdullah Gürakar, üzerindeki üniformasıyla trafik polisi gibi davranarak herkesin sevgisini kazanıyor.

Merkeze bağlı Yakaören köyünde yaşayan Gürakar, iki yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyninde ağır hasar oluştu. O günden sonra zihinsel engelli hale gelen ve yüzde seksen raporu bulunan 38 yaşındaki Abdullah Gürakar'ın polislere ilgisi olduğu fark edildi.

Polis okuluna giden komşularının oğlunu her gördüğünde sevinen Gürakar''dan haberdar olan polis ağabeyleri, bu duruma kayıtsız kalmadı. Çevresindekilerin "Abbuş" diye seslendiği Gürakar'a polis üniforması hediye edildi.

Her gün üniformasını giyen, düdüğünü, oyuncak telsiz ve tabancasını yanına alan Gürakar, 16 yaşından bu yana "fahri trafik polisi" gibi bazen sürücüleri uyarıyor. İçine kapanıklığı ve agresif davranışları polislere sevgisiyle sona eren Gürakar, rahatsızlığına rağmen etrafına saçtığı neşeyle herkesin gönlüde taht kurmayı başardı.

- "Üniformasını hiç kirli giymek istemez"

Anne Havvana Gürakar, üç yıl önce eşi Yaşar'ın hayatını kaybettiğini, başka çocuğu olmadığı için oğlu Abdullah ile baş başa kaldıklarını söyledi.

Oğlunun polis sevgisiyle bambaşka biri haline geldiğini aktaran Gürakar, "İlk zamanlardaki içine kapanıklığı sona erdi. Herkesle iletişim kurmak istiyor. Oğlum küçüklüğünden bu yana polis olmak isterdi. Her sabah erkenden kalkıp gittiği çarşıda polis gibi davranarak mutlu oluyor." dedi.

Teyze Hatice Karagöz, Gürakarı'ın çocukluğunda menenjit hastalığı geçirdiğini, o dönemde maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisini tam olarak yaptıramadıklarını ifade etti.

Yeğeninin polislerle sürekli iletişim kurmak istediğini anlatan Karagöz, "Abdullah'ın durumunu bilen polisler de onu idare ediyor. Üniformasını hiç kirli giymek istemez. Biz yıkamamışsak kendisi hemen üniformasını temizler. Sabahın erken saatlerinde yola koyulur, görevini yapıp geri gelir. Kimseye zararı olmaz. Abdullah bizim için çok değerli. Esnaf başka kıyafet verse de Abdullah kabul etmez. Onun için üniforma çok önemli.

- "Abbuş bizim fahri trafik polisimiz”

Esnaf Mehmet Çatal ise Abdullah Gürakar'ı çok sevdiklerini belirterek, "Abbuş bizim fahri trafik polisimiz. İnsanlara neşesiyle örnek oluyor. Zorluklara rağmen hayatla barışık kalabilmeyi öğretiyor. Esnaf olarak elimizden geldiğince Abdullah'a yardım ediyoruz." diye konuştu.



























