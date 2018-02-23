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Satıcı, BAİB Başkan adaylığını açıkladı

Satıcı, BAİB Başkan adaylığını açıkladı
ISPARTA 0
böcüzade
  - Satıcı, BAİB Başkan adaylığını açıkladı  

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, başkan adaylığını açıkladı.  
  BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, düzenlediği basın toplantısı ile nisan ayında gerçekleşecek seçimler için tekrar aday olduğunu açıkladı. 2011 bölgesel birlik statüsüne kavuşulmanın ardından üye sayısının 6 bini aştığını kaydeden Satıcı, Antalya, Burdur, Isparta üçgenindeki yoğun faaliyetler sayesinde bölge ihracatı adına başarılı dönem geçirdiklerini kaydetti. Satıcı, "Son 10 yılda BAİB ihracat rakamları oldukça farklı. 2008 yılında 525 milyon dolar civarında olan ihracat rakamları 2017 yılı sonunda 1 milyar 706 milyon 520 bin dolara yükseldi. 2017 yılı ihracatında madencilik ürünleri, yaş meyve ve sebze, kimyevi maddeler ve mamülleri, mobilya- kağıt ve orman ürünleri ile demir ve demir dışı metaller ilk beş sektör oldu. Bölgemiz, Çin, Almanya, İran, ABD ve Rusya'ya en çok ihracatı gerçekleştirdi" dedi.
  Satıcı, yönetim kurulundaki Aykut Acun, Ercan Akın, Mustafa Küçükyaman, Osman Şahan, Ali Demir, Mehmet Özel, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Adem Özaydın'ın yeni dönemde göreve hazır oldukları mesajını verdi.


  ANTALYA (İHA) 




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