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Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi
ISPARTA
G.Tarihi: 23.02.2018 14:13
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böcüzade

İşte çocuklara verilen en popüler isimler

Türkiye’de 2017 yılında bebeklere en çok Zeynep ve Yusuf isimleri verildi. Zeynep adı 62 kentte, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, illere göre en popüler bebek isimlerini açıkladı. TÜİK’in 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2017 yılında kız bebeklerinde en fazla Zeynep, erkek bebeklerinde ise Yusuf ismi tercih edildi. Kız bebeklerde Zeynep ismini Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar takip etti. Erkeklerde ise Yusuf ismini Eymen, Ömer, Emir ve Miraç izledi. Kentlere göre en popüler bebek isimlerinde yine Zeynep ve Yusuf ismi ilk sırada yer aldı. Zeynep adı 62, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.

2017’NİN POPÜLER KIZ İSİMLERİ

 

Kentlere göre en popüler kız bebek isimleri: Adana Zeynep, Adıyaman Zeynep, Afyonkarahisar Elif, Ağrı Zeynep, Amasya Zeynep, Ankara Zeynep, Antalya Elif, Artvin Asel, Aydın Elif, Balıkesir Zeynep, Bilecik Elif, Bingöl Zeynep, Bitlis Zeynep, Bolu Zeynep, Burdur Elif, Bursa Zeynep, Çanakkale Defne, Çankırı Zeynep, Çorum Zeynep, Denizli Zeynep, Diyarbakır Zeynep, Edirne Zeynep, Elazığ Zeynep, Erzincan Zeynep, Erzurum Zeynep, Eskişehir Zeynep, Gaziantep Zeynep, Giresun Zeynep, Gümüşhane Zeynep, Hakkari Ecrin, Hatay Zeynep, Isparta Zeynep, Mersin Zeynep, İstanbul Zeynep, İzmir Defne, Kars Zeynep, Kastamonu Zeynep, Kayseri Zeynep, Kırklareli Defne, Kırşehir Zeynep, Kocaeli Zeynep, Konya Elif, Kütahya Zeynep, Malatya Zeynep, Manisa Zeynep, Kahramanmaraş Zeynep, Mardin Elif, Muğla Zeynep, Muş Zeynep, Nevşehir Zeynep, Niğde Zeynep, Ordu Zeynep, Rize Zeynep, Sakarya Zeynep, Samsun Zeynep, Siirt Zeynep, Sinop Elif, Sivas Zeynep, Tekirdağ Zeynep, Tokat Zeynep, Trabzon Zeynep, Tunceli Zeynep, Şanlıurfa Zeynep, Uşak Elif, Van Zeynep, Yozgat Zeynep, Zonguldak Zeynep, Aksaray Zeynep, Bayburt Zeynep, Karaman Elif, Kırıkkale Elif, Batman Elif, Şırnak Ecrin, Bartın Zümra, Ardahan Zeynep, Iğdır Zeynep, Yalova Zeynep, Karabük Zeynep, Kilis Zeynep, Osmaniye Zeynep, Düzce Zeynep.

2017’NİN POPÜLER ERKEK İSİMLERİ

Kentlere göre en popüler erkek bebek isimleri;

Adana Yusuf, Adıyaman Yusuf, Afyonkarahisar Mustafa, Ağrı Yusuf, Amasya Eymen, Ankara Eymen, Antalya Eymen, Artvin Eymen, Aydın Eymen, Balıkesir Emir, Bilecik Eymen, Bingöl Yusuf, Bitlis Yusuf, Bolu Ömer, Burdur Mustafa, Bursa Eymen, Çanakkale Emir, Çankırı Mustafa, Çorum Eymen, Denizli Eymen, Diyarbakır Yusuf, Edirne Eymen, Elazığ Yusuf, Erzincan Ömer Asaf, Erzurum Yusuf, Eskişehir Ömer, Gaziantep Yusuf, Giresun Eymen, Gümüşhane Ömer Asaf, Hakkari Muhammed, Hatay Yusuf, Isparta Eymen, Mersin Eymen, İstanbul Eymen, İzmir Eymen, Kars Yusuf, Kastamonu Ömer, Kayseri Mustafa, Kırklareli Eymen, Kırşehir Yusuf, Kocaeli Ömer Asaf, Konya Mustafa, Kütahya Eymen, Malatya Yusuf, Manisa Eymen, Kahramanmaraş Yusuf, Mardin Yusuf, Muğla Emir, Muş Yusuf, Nevşehir Yusuf, Niğde Ömer Halis, Ordu Eymen, Rize Ömer Asaf, Sakarya Ömer Asaf, Samsun Ömer Asaf, Siirt Yusuf, Sinop Emir, Sivas Yusuf, Tekirdağ Eymen, Tokat Yusuf, Trabzon Ömer Asaf, Tunceli Çınar, Şanlıurfa Yusuf, Uşak Eymen, Van Yusuf, Yozgat Yusuf, Zonguldak Eymen, Aksaray Yusuf, Bayburt Ömer Halis, Karaman Mustafa, Kırıkkale Eymen, Batman Yusuf, Şırnak Muhammed, Bartın Eymen, Ardahan Ayaz, Iğdır Miraç, Yalova Yusuf, Karabük Eymen, Kilis Mehmet, Osmaniye Yusuf, Düzce Ömer Asaf.

 

KAYNAKİHA
ISPARTA HABERLERİ
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