Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Ömer SEYMENOĞLU’nun öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık turizmini geliştirmek, yaygınlaştırıp ve tanıtmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında BAKA, Kosova’dan nefrolog, hematolog, dahiliye ve aile hekimi alanlarında uzman doktorlar ile sağlık çalışanlarından oluşan 22 kişilik heyeti Isparta’ya getirdi. Kamu ve özel hastaneleri ziyaret edip yerinde görüp meslektaşlarından bilgiler alan Kosovalı heyet üyeleri, sağlık alanındaki çalışmalar ile hastaneler hakkında önemli bilgiler edindiklerini, hastanelerin potansiyelini çok beğendiklerini ve ileriye dönük önemli olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.BAKA’nın Kosovalı İşadamları Derneği Akdeniz Temsilciliği işbirliğinde hazırladığı tanıtım programına katılan Kosovalı heyet, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Konuk heyete, Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI ile Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, ilin potansiyeli ve sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Isparta Şehir Hastanesi’ne geçen Kosova heyetini, Başhekim Dr. F. Ruşen KESKİN ile ekibi karşıladı. Başhekim Yardımcı Dr. Rafet CAN’ın hastanenin sağlık alanındaki çalışmaları ve sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgilendirdiği Kosova heyeti, Isparta Şehir Hastanesi’nin bölümlerini gezdi. Kosovalı heyet üyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni de ziyaret ederek hastanenin potansiyeli, sürdürdüğü çalışmaları hakkında meslektaşlarından bilgi aldı.Sağlık turizmi çalışmalarını sağlık kuruluşları, seyahat acenteleri, sigortacılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve sektörün ilgili paydaşları ile sürdüren BAKA’nın yeni tanıtım programına katılan Kosovalı heyet, programın ikinci günü de Isparta Özel Hastanesi ve Meddem Özel Hastanesi’ni ziyaret etti. Meslektaşları tarafından bilgilendirilip hastanelerin servislerini gezen ve sürdürülen sağlık çalışmaları hakkında bilgiler alan Kosovalı heyet adına hemotolog Dr. Suzana KRASNİQİ, tüm hastane yetkilileri ile BAKA’ya teşekkür etti. Sağlık alanındaki çalışmalar ile hastaneler hakkında önemli ve yeni bilgiler edindiklerini söyleyen Dr. Suzana KRASNİQİ, hastanelerin potansiyelini çok beğendiklerini ve ileriye dönük olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade etti.Isparta şehir merkezi ile Eğirdir’i de gezen konuk heyet, Isparta’daki programlarını tamamlayıp ülkelerine dönmek üzere Antalya’ya geçti.BAKA