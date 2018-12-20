ISPARTA DAVRAZSPOR'A BİR HAFTA İZİN
Isparta Davrazspor, geçtiğimiz Pazar günü oynanan Didim Bele- diyespor maçı sonrası yedi günlük izne çıktı. Teknik heyet ve futbolcular 23 Aralık’ta İsparta’da toplanacaklar.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta ilk yarı geçtiğimiz Pazar günü maçlarla tamamlandı. İsparta Davrazspor Teknik Direktörü Hakan Şimşek, ilk yarının son maçı olan Didim Belediyes- por maçının ardından futbolculara 7 gün devre arası izni verdi.
. SİMSEK: ’İLK YARIDA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK”
İlk yarıda ve özellikle kendisinin göreve gelmesinin ardından takımın ligde iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Yeşil - Pembeli ekibin Teknik Direktörü Hakan Şimşek, ilk yarıda desteklerinden dolayı İsparta protokolüne, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.
DEVRE ARASI ÇALIŞMALARI İKİ ETAPTAN OLUŞACAK
Öte yandan, İsparta Davrazs- por’da devre arası kamp programı da belli oldu. Buna göre; Didim
Belediyespor maçının ardından bir haftalık devre arası tatiline çıkan teknik kadro ve futbolcular, 23 Aralık 2018 Pazar günü İsparta’da toplanacak ve 24 -30 Aralık tarihleri arasında devre arası birinci etap çalışmalarını İsparta’da gerçekleştirecek. İsparta’daki bu çalışmanın ardından Teknik kadro ve futbolular 31 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde yani 2 gün izin yapacak. Ardından 2 Ocak 2019 tarihinde toplanıp Antalya’ya hareket edecek ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar Antalya’da devre arası ikinci etap kampı yapılacak. Yeşil - Pembeli ekibin Antalya kampında takıma göre iki günde bir hazırlık maçı yapması planlanıyor. Bu planlamaların arasında 1. Lig takımlardan birisiyle İsparta’da gece maçı yapılması da yer alıyor.
TAKIMA TAKVİYE YAPILACAK
Öte yandan, Teknik Direktör Hakan Şimşek’in vereceği rapor doğrultusunda devre arası takıma 3 veya 4 transfer yapılması düşünülüyor. Bu transferler özellikle santrafor ve solbek mevkilerine ölacak.
Kaynak:Demokrat