ISPARTA DAVRAZSPOR'A BİR HAFTA İZİN

haftalık devre arası tatiline çıkan teknik kadro ve futbolcular, 23 Aralık 2018 Pazar günü İspar­ta’da toplanacak ve 24 -30 Aralık tarihleri arasında devre arası bi­rinci etap çalışmalarını İsparta’da gerçekleştirecek. İsparta’daki bu çalışmanın ardından Teknik kadro ve futbolular 31 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde yani 2 gün izin yapa­cak. Ardından 2 Ocak 2019 tari­hinde toplanıp Antalya’ya hareket edecek ve 12 Ocak 2018 tarihine kadar Antalya’da devre arası ikinci etap kampı yapılacak. Yeşil - Pembeli ekibin Antalya kam­pında takıma göre iki günde bir hazırlık maçı yapması planlanı­yor. Bu planlamaların arasında 1. Lig takımlardan birisiyle İspar­ta’da gece maçı yapılması da yer alıyor.

Isparta Davrazspor, geçtiğimiz Pazar günü oynanan Didim Bele- diyespor maçı sonrası yedi gün­lük izne çıktı. Teknik heyet ve futbolcular 23 Aralık’ta İsparta’da toplanacaklar.Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta ilk yarı geçtiğimiz Pazar günü maçlarla tamamlandı. İs­parta Davrazspor Teknik Direk­törü Hakan Şimşek, ilk yarının son maçı olan Didim Belediyes- por maçının ardından futbolculara 7 gün devre arası izni verdi.İlk yarıda ve özellikle kendisi­nin göreve gelmesinin ardından takımın ligde iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Yeşil - Pembeli ekibin Teknik Di­rektörü Hakan Şimşek, ilk yarıda desteklerinden dolayı İsparta pro­tokolüne, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.Öte yandan, İsparta Davrazs- por’da devre arası kamp programı da belli oldu. Buna göre; DidimBelediyespor maçının ardından bir

TAKIMA TAKVİYE YAPILACAK

Öte yandan, Teknik Direktör Hakan Şimşek’in vereceği rapor doğrultusunda devre arası takıma 3 veya 4 transfer yapılması düşü­nülüyor. Bu transferler özellikle santrafor ve solbek mevkilerine ölacak.



Kaynak:Demokrat